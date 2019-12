Primaria Capitalei: 310 utilaje si 358 de operatori, pregatiti sa intervina in caz de ninsoare

Ziare.

Totodata, sunt disponibile in total, la nivelul celor 6 sectoare, 21.667 de tone de material antiderapant, se arata intr-un comunicat transmis de PMB.In caz de ninsoare abundenta, echipele vor interveni cu prioritate pe arterele principale, cele cu trafic RATB, cu obiective sociale si institutii publice, pe pante, rampe si poduri, dupa care se continua pe toate strazile din oras.Totodata, pentru protectia persoanelor fara adapost, echipele DGASMB realizeaza actiuni de depistarea persoanelor fara adapost, pe care le directioneaza catre centrele sociale din Pallady si Odessa din Calea Serban Voda. Echipele de interventie DGASMB distribuie caciuli si manusi persoanelor fara adapost care refuza cazare in centrele municipalitatii, precum si bauturi calde (ceai si supa).Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti are deschis continuu (24/24) un Serviciu de urgente sociale, tel scurt 021.9524, la care bucurestenii pot sesiza cazurile de persoane fara adapost de pe raza Municipiului Bucuresti.De asemenea, Primaria Municipiului Bucuresti pune la dispozitia cetatenilor numarul de telefon gratuit 0800.800.868, acolo unde acestia pot semnala eventuale probleme.