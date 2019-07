Primaria Capitalei a amplasat, luni, 20 de containere anticanicula, dar inca nu le-a si deschis

Ziare.

Potrivit unui comunicat al PMB, containerele, care au fost deja dotate, vor fi deschise incepand de marti, cand se anunta, din nou, temperaturi caniculare Acestea sunt dotate cu trusa medicala de prim-ajutor completa, tensiometru cu manometru si stetoscop, canapea medicala, scaune, dozator de apa, consumabile necesare functionarii corecte (dezinfectanti, manusi de unica folosinta, cearceafuri de unica folosinta, etc), chiuveta mobila si aparat de aer conditionat. Langa aceste containere sunt amplasate si toalete ecologice, precizeaza PMB.Asistenta medicala este asigurata de personalul medical din reteaua de medicina scolara, coordonata de ASSMB.Acestea sunt amplasate in:Totodata, toate cele 19 spitale aflate in subordinea Primariei Capitalei sunt pregatite si in perioadele caniculare sa acorde asistenta medicala cetatenilor.Citeste si Ne asteapta 37 de grade la umbra, dar nu scapam nici de furtuni - prognoza meteo pe doua saptamani