Primaria Capitalei a stabilit ca 22 septembrie va fi "Ziua fara autoturisme" in Bucuresti

22 septembrie 2019, intre orele 9:00 si 17:00, se interzice circulatia vehiculelor cu motor, inclusiv LPG, vehiculelor electrice cu 2, 3 sau 4 roti in arealul: bulevardul Decebal - de la strada Dristorului pana la Piata Alba Iulia, bulevardul Unirii - de la Piata Alba Iulia pana la Piata Constitutiei

"Se aproba demararea procedurilor privind inscrierea si participarea municipiului Bucuresti la initiativa europeana2019, avand ca tema. (...)Pe, fara afectarea traficului pe bd. Libertatii, iar la intersectia cu strada Dristorului cu bulevardul Decebal se va asigura traversarea acestuia", prevede proiectul de hotarare.Sunt exceptate de la aceste dispozitii, fiind autorizate sa circule in regim normal, ambulantele, vehiculele echipajelor de interventii de la SMURD, pompieri, politie, jandarmerie, politia locala, precum si ale altor institutii si servicii publice aflate in misiune."Vor mai putea circula, cu conditia de a respecta o limita de 30 km/h: vehiculele de transport in comun, mijloace de transport alternativ (trotinete, biciclete etc), vehiculele serviciilor publice, vehiculele serviciilor de utilitate publica, persoanele cu mobilitate redusa sau cu handicap care au un permis (titularul permisului sa fie prezent in autoturism), persoanele care poseda un permis pe durata zilei fara autoturisme din partea autoritatilor, vehiculele corpului diplomatic (cu conditia sa transporte un diplomat sau ca soferul sa dispuna de o foaie de parcurs sau de un ordin de misiune) ", se arata in proiectul de hotarare.Conform referatului de aprobare a proiectului, care a fost initiat de consilierul general ALDE Tudor-Tim Ionescu, Saptamana Europeana a Mobilitatii are loc in fiecare an in perioada 16-22 septembrie, fiind vorba de o initiativa care incurajeaza orasele sa introduca si sa promoveze masuri de transport durabil si sa invite oamenii sa incerce alternative la utilizarea autoturismului.In 2017, campania Saptamana Europeana a Mobilitatii a batut recordul de participare cu 2.526 de orase.