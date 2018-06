Primaria Capitalei atentioneaza populatia: In Cismigiu si Herastrau a fost imprastiata otrava pe alei

Ziare.

"Primaria Capitalei atrage atentia cetatenilor care trec prin parcurile Regele Mihai, (fost Herastrau) si Cismigiu, ca persoane necunoscute au imprastiat pe spatiul verde si alei graunte otravitoare din capcanele securizate destinate combaterii sobolanilor, extrem de periculoase pentru copii si animale", se arata in comunicatul remis de Primaria CapitaleiReprezentantii institutiei solicita atentie maxima, mai ales in cazul copiilor si animalelor, pana la remedierea situatiei."Mentionam ca angajatii ALPAB au strans toate capcanele care fusesera sparte, au anuntat firma de paza si Politia Locala sa-si intensifice actiunile de patrulare si verifica in continuare aleile si spatiile verzi din parcurile mai sus mentionate", a adaugat Primaria Capitalei.In plus, reprezentantii primariei spun ca Firma Coral, responsabila de actiunile de deratizare din Bucuresti, a sesizat Politia pentru identificarea si pedepsirea vinovatilor.A.G.