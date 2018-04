Primaria Capitalei contrazice Pro Infrastructura si anunta cand va fi gata Pasajul Ciurel

Ziare.

com

Reprezentantii Primariei Municipiului Bucuresti au transmis un punct de vedere dupa ce Asociatia Pro Infrastructura a sesizat ca la Pasajul Ciurel lucrarile inainteaza "cu viteza melcului". Potrivit reprezentantilor PMB, proiectul "Penetratie Splaiul Independentei-Ciurel-Autostrada Bucuresti - Pitesti" a fost demarat in urma cu mai multi ani, care atunci cand a fost preluat de actuala administratie era complet blocat."La nivelul PMB s-a constituit un grup de lucru care a revizuit intregul proiect, platile restante catre constructor au fost efectuate si s-au prevazut bani in buget pentru ca lucrarile sa poata continua. Proiectul initial a fost facut prost, nefiind luate in calcul o serie de retele edilitare care trebuiau deviate pentru ca lucrarile sa poata continua.Nici retelele RATB de pe amplasamentul lucrarii nu au fost prinse in proiect, in acest moment reprezentantii regiei lucrand la devierea acestora", precizeaza reprezentantii PMB.Potrivit acestora, termenul de finalizare a obiectivului de investitii asumat initial de catre constructor a fost decalat si din cauza lucrarilor suplimentare care au vizat descarcari arheologice care au durat mai mult decat era previzionat."In acest moment PMB a obtinut avizul de la Ministerul Culturii privind descarcarea arheologica, iar constructorul a inceput lucrarile la canalizarea pluviala si alimentare cu apa, dar si la noul traseu al conductelor de apa industriala Cet Grozavesti. De asemenea, s-a semnat incredintarea catre ENEL pentru relocarea si devierea retelelor electrice din zona", mai spun reprezentantii municipalitatii.Acestia anunta ca termenul estimat de constructor pentru finalizarea nodului rutier estePMB mai precizeaza ca, avand in vedere vechimea documentatiei in baza careia a fost atribuita lucrarea si problemele identificate pe parcursul desfasurarii lucrarilor, a fost analizata adoptarea unei noi solutii de realizare a tronsoanelor 2 si 3 ale acestui obiectiv, in concordanta si cu prevederile PMUD Bucuresti- Ilfov."Astfel, in urma grupului de lucru format la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti cu reprezentanti ai proiectantului si reprezentanti ai Primariei Sector 6, s-a stabilit un nou traseu in imediata vecinatate, minim invaziv in privinta exproprierilor si implicit a costurilor acestora, iar acest proiect va fi integrat in PUZ-ul coordonator Sector 6", mai spun oficialii PMB.Nodul suprateran "Virtutii" este compus din podul hobanat care traverseaza raul Dambovita si o serie de pasaje denivelate care asigura traversarea bulevardului Virtutii si conexiunile acestuia cu directiile principale de mers - Splaiul Independentei - Autostrada A1.Asigurarea directiilor de mers in nodul rutier se face prin intermediul a 13 pasaje rutiere, a unui pasaj dublu peste soseaua Virtutii si a unui pod hobanat peste raul Dambovita.Podul hobanat este realizat in proportie de aproximativ 85,5%, in timp ce intregul tronson Nod rutier "Virtutii" este realizat in procent de 58%.Asociatia Pro Infrastructura a realizat o filmare aeriana a nodului rutier Virtutii, parte din proiectul penetratiei Splai-Ciurel-Autostrada A1, si afirma ca "santierul inainteaza cu viteza melcului".Reprezentantii ONG-ului spun ca proiectul este "un exemplu perfect de incompetenta si neputinta administrativa din partea Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) " si afirma ca, "in ciuda promisiunilor fanteziste" ale primarului General Gabriala Firea care dadea asigurari ca Pasajul Ciurel va fi gata in 2017, in actualul ritm, lucrarea nu se va finaliza nici in acest an.Asociatia cere municipalitatii sa continue proiectul in forma initiala, cu trei benzi pe sens.