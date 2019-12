Primaria Capitalei face un monument dedicat cainilor ca Max, eroul Armatei Romane

Ziare.

"Initiativa se doreste sa fie o recunoastere a importantei cainilor de serviciu. (...) Max, cainele erou, era un ciobanesc german, nascut la 4 iunie 2009 si decedat la 9 septembrie 2015 Bucuresti, fiind cainele de lupta al Armatei Romane (fortele terestre) care era una dintre principalele vedete ale defilarilor pe sub Arcul de Triumf", se arata in proiectul PMB.Max a fost depistat ca fiind infestat cu viermi la inima si a fost primul caine din Romania inmormantat cu onoruri militare.Monumentul dedicat cainilor de serviciu ar putea fi amplasat in Parcul Regele Mihai I (Herastrau), zona Expoflora.Proiectul va fi discutat in sedinta de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).