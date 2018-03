Primaria Capitalei incepe sa reabiliteze si ea blocuri. Va suporta 80% din costuri

Ziare.

Primaria va suporta 80% din costurile lucrarilor, urmand ca asociatiile de proprietari sa acopere restul de 20 la suta. In program au solicitat inscrierea 200 blocuri din Sectorul 3, 152 de blocuri din Sectorul 4 si alte 200 de blocuri din Sectorul 6, a spus primarul Gabriela Firea.Primarul general a declarat ca Primaria Capitalei demareaza acest proiect, deoarece este nemultumita de ritmul in care se desfasoara programele de reabiliare la sectoare."Am realizat mai multe studii, m-am intalnit cu mai multi cetateni care s-au plans ca reabilitarea termica merge foarte greu in unele sectoare. Primaria se va implica si ea si va suporta 80 la suta din costuri, restul fiind acoperit de asociatiile de locatari", a declarat primarul Firea la inceputul sedintei CGMB.Potrivit proiectului de hotarare, pentru a intra in program, asociatiile de proprietari trebuie sa inregistreze la Centrul de Informare si Documentare pentru Relatia cu Cetatenii acordul asociatiei de proprietari in original.Vor fi cuprinse in programul local multianual de reabilitare termica doar blocurile de locuinte construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990 care nu au mai beneficiat de fonduri publice pentru reabilitare termica.Prioritate au blocurile cu un consum specific mare de energie termica, se precizeaza in proiect. Conform unei analize facute in 2016 de Ziare.com , in Sectorul 1 si 2 reabilitarea termica nu se plateste; in Sectorul 3 locatarii blocurilor platesc o suma care variaza in functie de venitul mediu pe apartament; in Sectorul 4 asociatia de proprietari achita 20% din suma platita de catre Primaria Sector 4 pentru realizarea investitiei; in Sectorul 5 proprietarii platesc o parte din cheltuielile cu reabilitarea termica, iar in Sectorul 6 conditiile sunt similare cu cele din Sectorul 3.