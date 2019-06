Primaria Capitalei se pregateste sa desfiinteze Depoul Victoria. Iata la cine va ajunge terenul de zeci de milioane de euro

In Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 Bucuresti-Ilfov situatia Depoului Victoria e marcata ca incerta

Terenul Depoului Victoria se afla in apropierea cladirii Guvernului si a Pietei Victoria

Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) ia in calcul de mai multa vreme sa desfiinteze Depoul Victoria. In Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 Bucuresti-Ilfov, spre exemplu, se mentioneaza ca depoul va face obiectul unei analize riguroase, care sa stabileasca daca merita modernizat sau daca nu cumva activitatea sa ar putea fi mutata. Intr-o situatie similara de incertitudine se aflau si celelalte depouri din zona centrala a Capitalei, respectiv cel de la Dudesti si Uzinele Centrale.Ce-i drept, dupa cum echipav-a relatat pe larg - in cadrul unui reportaj realizat incognito , fara acordul sau sprijinul conducerii STB SA - la Depoul Victoria conditiile de munca erau sub orice critica. Multe dintre toalete erau improvizate, atelierele aratau ca niste ruine, iar spatiul in care trebuiau curatate vagoanele era, el insusi, insalubru.Intre timp, PMB a decis ca, in loc sa modernizeze depozitul, ar fi mai bine sa-l desfiinteze si sa mute activitatea desfasurata acolo tocmai la Depoul Titan. Motive ar fi mai multe, apreciaza municipalitatea. Printre ele se numara si pozitionarea periferica a Depoului Titan, care nu aglomereaza Centrul Capitalei si, in plus, permite scoatere si retragerea mai usoara a tramvaielor de pe traseu.Interesant este insa ca, desi se pregateste sa desfiinteze depoul de tramvaie administrat de STB, Primaria vrea sa-i lase societatii de transport terenul de 34.748 de metri patrati, situat chiar in vecinatatea Palatului Victoria (sediul Guvernului Romaniei) . Mai exact, Gabriela Firea le propune consilierilor generali sa adopte miercuri un proiect de hotarare (punctul 29 pe ordinea de zi a sedintei) prin care sa gireze majorarea capitalului social al STB SA cu terenul respectiv.Intrebarea este: daca tot se desfiinteaza depoul de tramvaie, la ce ii mai trebuie societatii de transport public un teren viran in plin centrul Capitalei? Potrivit PMB, acest teren ar urma sa aducaConsilierul general Catalin Deaconescu (PNL) sustine, insa, ca intentia Primariei Capitalei de a da catre STB SA acest teren e greu de inteles, mai ales ca administratia a dat dovada de lipsa de transparenta.Pot intelege daca PBM si Consiliul General vor decide ca nu mai e nevoie de depou acolo. Dar in acest caz, Primaria ar trebui sa propuna o alta utilitate pentru respectivul teren. Se poate face un parc sau se poate face o parcare... Sau se poate face o zona de birouri, de vreme de companiile municipale si Administratiile din Primarie isi cauta spatii pe care sa le inchirieze. Sau poti face birouri pe care sa le inchiriezi altora, ca sa obtii venituri...Dar toate astea nu cad in sarcina STB, ci a PMB. Daca depoul se desfiinteaza, de ce sa se duca terenul la STB? Doar STB se ocupa cu transportul public in comun din Capitala, nu cu dezvoltarea imobiliara sau cu altele.De fapt, in proiectul de hotarare nu se mentioneaza nimic legat de modul in care STB ar urma sa foloseasca acest teren pentru a obtine venituri proprii. Are un proiect? O strategie? Il va folosi in asociere cu cineva? Nu stim.Mi se pare periculos sa scoti acest teren din domeniul public, sa-l duci in domeniul privat si sa-l incluzi in capitalul social al unei societati care maine poate decide sa faca orice cu el. Il poate vinde, fara sa aiba nevoie de aprobare de la Consiliul General. Sau il poate folosi pentru a garanta un credit si, pe cale de consecinta, l-ar putea pierde.De fiecare data cand s-a vorbit despre proiecte de dezvoltare, cum ar fi, spre exemplu, constructia de locuinte, PMB a sustinut ca nu exista terenuri. Iata ca acum exista un teren mare, unic. Si ce facem cu el? Il ascundem in capitalul social al unei societati de transport!", a explicat pentruconsilierul general Catalin Deaconescu.La finele primului an de mandat, Gabriela Firea anunta ca vrea sa foloseasca terenul Depoului Victoria pentru a construi locuinte pentru tineri si o gradinita. Intre timp, administratia Capitalei pare sa fi renuntat la acel plan, de vreme ce in proiectul de hotarare pus pe ordinea de zi a sedintei CGMB se arata caE greu de inteles momentan de ce un proiect bun - pe care Gabriela Firea si l-a asumat public - s-a transformat in unul intortocheat, despre care autoritatile refuza sa dea detalii.a solicitat in scris Primariei Capitalei informatii legate de motivele pentru care a decis ca - dintre toate destinatiile pe care i le-ar fi putut da respectivului teren - a ales sa-l includa in capitalul social al STB SA.De asemenea, am solicitat STB SA, in scris, informatii cu privire la strategia pe care si-a pregatit-o pentru exploatarea acestui teren.Pe masura ce institutiile ne vor raspunde, vom reveni cu detalii. Pana atunci, ramane sa vedem daca miercuri consilierii generali vor accepta sau nu ca unul dintre cele mai valoroase terenuri din Bucuresti sa ajunga la STB SA sau vor astepta pana cand PMB va propune o alta utilitate pentru aceasta suprafata.