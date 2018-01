Primaria Capitalei vrea sa construiasca o parcare in locul autobazei RATB Floreasca

Ziare.

Proiectul care urmeaza sa fie supus votului consilierilor prevede preluarea de la RATB a terenului din strada Donizetti nr. 8-10 din Sectorul 2, acolo unde functioneaza autobaza Floreasca, pentru realizarea unei parcari.Terenul are o suprafata de 19.580 de metri patrati."Municipiul Bucuresti in acest moment se confrunta cu un deficit major de locuri de parcare si din acest motiv se doreste suplimentarea acestora in anumite zone, care se afla in plina dezvoltare imobiliara. (...) Prin construirea acestei parcari, Municipiul Bucuresti doreste sa vina in sprijinul cetatenilor in vederea fluidizarii circulatiei rutiere, cat si a ambuteiajelor", se arata in proiectul de hotarare.Potrivit adresei RATB atasata la proiectul de hotarare, Regia va reloca autobaza Floreasca in termen de maximum un an.