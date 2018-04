Primaria Capitalei vrea sa cumpere un teren de la mostenitorii lui Vasile Turcu, pentru a construi locuinte sociale

Pe ordinea de zi in CGMB

Terenul, care se afla pe strada Valsanesti nr. 1A, este ipotecat in favoarea Veneto Banca si a fost evaluat anul trecut la aproape 4,6 milioane euro, potrivit profit.ro. Locuintele care vor fi construite aici vor fi atribuite personelor fara venituri, foarte sarace, asa-numitele cazuri sociale, ale caror venituri nu le permit inchirierea sau achizitionarea de pe piata imobiliara a unei locuinte, transmite Primaria Capitalei.Firma Monolit - Antrepriza de Constructii Montaj face parte din grupul de firme Romconstruct, care era controlat de Vasile Turcu, iar in prezent este in insolventa. Administratorul special al societatii este Marius Turcu, fiul lui Vasile Turcu.Vasile Turcu a decedat pe 9 martie 2017, la Spitalul de Urgenta Floreasca. Afaceristul se afla intr-o stare critica, fiind in coma indusa. Acesta a incercat pe 1 martie sa se sinucida, dar a fost gasit la timp si transportat de urgenta la spital. Cu o avere estimata la 130 de milioane de euro in urma cu cativa ani, Turcu a fost lovit in plin de criza financiara.Proiectul de hotarare este pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), care va avea loc saptamana viitoare. Daca proiectul va fi aprobat, municipalitatea va incepe negocierile pentru achizitionarea acestui teren, noteaza News.ro."Una dintre problemele cu care se confrunta municipiul Bucuresti si pe care ne dorim sa o rezolvam cat mai rapid este deficitul de locuinte. Unul dintre obiectivele de investitii principale este construirea unor ansambluri de locuinte, la preturi acceptabile, destinate categoriilor sociale defavorizate, care nu-si permit sa achizitioneze o locuinta de pe piata libera, deoarece in conditiile achizitiei de pe piata, pretul este mult mai mare, intrucat include si costul terenului", se arata in expunerea de motive semnata de primarul Capitalei, Gabriela Firea.Gabriela Firea spunea luna trecuta ca la nivelul Bucurestiului au fost inregistrate 3.000 de cereri pentru unitati locative, existand familii care nu au unde locui, arata sursa citata."Avem 3.000 de cereri de unitati locative la nivelul Bucurestiului, sunt situatii foarte grave, familii care nu au unde sa stea, iar acum improvizeaza si viata lor este un cosmar. Deci nisa noastra este in primul rand aceasta zona a locuintelor sociale", spunea atunci edilul.Edilul a precizat ca dupa construirea, de catre Trustul de Cladiri Metropolitane, a unitatilor locative pentru cazurile sociale, vor fi construite si locuinte de serviciu.In acest an, Primaria Capitalei a alocat in buget 753.000 de euro pentru studiile de fezabilitate si proiectele tehnice pentru sapte ansambluri de locuinte sociale si pentru tineri, trei in Sectorul 5, doua in Sectorul 4, una in Sectorul 2 si una in Sectorul 3.(I.S.)