Firea face recensamantul animalelor: 600 de lei amenda, daca nu ai anuntat ca a fatat pisica

Amenzi

Ziare.

com

Actiunea va avea loc in urmatorii doi ani si va incepe in luna noiembrie, daca proiectul va fi aprobat. Recensamantul se va face prin Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), iar proprietarii trebuie sa declare toate datele legate de animale: rasa, specie, culoare, talie, sex, varsta, nume.Potrivit proiectului supus atentiei consilierior, actiunea se va realiza pe o durata de doi ani si va incepe la 30 de zile dupa adoptare.Organizarea si efectuarea recensamantului va fi realizata de catre ASPA, care va incheia acorduri de colaborare cu Directia Generala de Politie Locala A Municipiului Bucuresti si cu politiile locale ale sectoarelor 1-6.Informatiile obtinute in urma activitatii de recenzare vor fi inregistrate in Registrul de evidenta a animalelor cu proprietar/detinator legal de pe raza municipiului Bucuresti."Pe perioada desfasurarii recensamantului, proprietarii animalelor de pe raza municipiului Bucuresti, persoane fizice sau juridice, au posibilitatea declararii acestora personal sau digital in vederea inregistrarii acestora. Veridicitatea informatiilor va fi verificata de catre recenzori", se arata in proiect.Recenzorii vor veni la domiciliile proprietarilor, de luni pana vineri, intre orele 08:00 - 20:00.Potrivit proiectului, in cazul decesului sau instrainarii animalului, proprietarii au obligatia permanenta de a informa in termen de 15 zile ASPA in vederea operarii modificarilor in baza de date.Totodata, proprietarii au obligatia permanenta de a informa ASPA despre dobandirea unui animal sau fatarea de pui de catre cel aflat in proprietate, in termen de 15 zile. Anuntarea se poate realiza personal sau prin transmiterea online a informatiilor."Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda refuzul de a da date, furnizarea de date eronate sau incomplete recenzorilor de catre proprietarii animalelor detinute pe spatiu privat. In acest caz, amenda este cuprinsa intre 500 si 1.000 de lei", se mai arata in proiect.De asemenea, este contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 400 si 600 de lei neinformarea ASPA in termen de 15 zile de la data decesului sau instrainarii animalului.Neinformarea ASPA in termen de 15 zile de la data dobandirii sau fatarii unui animal se sanctioneaza cu amenda de la 400 la 600 de lei."Obiectivele generale ale proiectului sunt realizarea unei baze de date cu privire la numarul de animale cu proprietar pe baza municipiului Bucuresti, controlul reproductiei animalelor de rasa comuna, impiedicarea abandonului puilor animalelor de rasa comuna si animalelor adulte pe domeniul public al municipiului Bucuresti si responsabilizarea proprietarilor de animale cu privire la obligatiile ce le revin referitoare la cresterea si intretinerea acestora", se mai arata in proiect.Specialistii Primariei Capitalei precizeaza ca in Romania nu s-a efectuat niciodata un recensamant al animalelor de companie, neexistand decat niste estimari in acest moment."Se aproximeaza in Romania un numar de circa 11 milioane de animale de companie dintre care 4 milioane ar fi caini si 4,2 milioane ar fi pisici. In Bucuresti se estimeaza ca o familie din trei ar avea un animal de companie", se arata in raportul de specialitate care insoteste proiectul.