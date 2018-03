Primaria Capitalei vrea sa-l faca pe Mihai Sora cetatean de onoare: E un reper moral, luand atitudine fata de derapajele autoritatilor

Ziare.

"Se confera titlul de cetatean de onoare al municipiului Bucuresti domnului Mihai Sora, in semn de recunoastere a activitatii sale si a contributiei la dezvoltarea si promovarea valorilor culturale romanesti", se arata in proiectul de hotarare.In expunerea de motive se arata ca Mihai Sora este o personalitate marcanta a societatii romane contemporane."Ca filosof si eseist a avut o activitate publicistica remarcabila. (...) Sora a avut o contributie importanta in societatea romaneasca prin activitatea sa profesionala desfasurata in cadrul Editurii de Stat pentru Literatura si Arta (redactor-sef intre anii 1954 - 1969), unde s-a remarcat ca fiind fondatorul unei noi colectii de carti, 'Biblioteca pentru Toti', Editurii pentru Limbi straine (sef de sectie intre anii 1951 - 1954), Ministerului de Externe (referent de specialitate intre anii 1948 - 1951) ", releva sursa citata.A fost primul ministru al Invatamantului dupa caderea regimului comunist, facand parte din Guvernul condus de Petre Roman. Si-a dat demisia din Guvern in semn de protest fata de mineriadele din 13-15 iunie 1990, fiind singurul ministru din Guvern care a facut acest gest de onoare, refuzand apoi sa mai ocupe functii in cadrul administratiei de stat."Implicarea sa civica este si ea foarte insemnata. Este membru fondator al Aliantei Civice, al Grupului de Dialog Social, precum si al Societatii Romane de Fenomenologie. Este membru de onoare al Academiei Romane. Prin aparitiile si pozitiile sale in spatiul public s-a remarcat ca un reper moral, luand atitudine fata de derapajele autoritatilor si sustinand constant pastrarea principiilor unui stat democratic", mentioneaza sursa citata.Pentru activitatea si creatia sa a fost recompensat de-a lungul timpului cu distinctii si premii precum: Premiul Uniunii Scriitorilor in anii 1978 si 1998, Ordinul national "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler in 2016, Decoratia regala "Nihil sine Deo" in 2011.