Primaria vrea sa monteze garduri si pe linia tramvaiului 32. Investitia costa peste 200.000 de lei

Costul proiectului este de peste 200.000 de lei, iar durata executiei lucrarilor este estimata la 10 zile."Necesitatea si oportunitatea lucrarii este impusa de circulatia tramvaielor de pe traseul liniei de tramvai 32, care este ingreunata de patrunderea frecventa a autovehiculelor pe ampriza liniei de tramvai, neputandu-se asigura o frecventa de circulatie constanta, conform graficelor propuse de RATB. (...)Prin realizarea obiectivului propus se doreste cresterea vitezei comerciale a tramvaielor, cresterea numarului de calatori, timpi mai mici de parcurs a traseului, reducerea numarului de tramvaie si o frecventa mai buna de circulatie a acestora", se arata in proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru delimiterea liniei de tramvai de traficul auto.Astfel, vor fi montate, de-a lungul liniei de tramvai, panouri de gard din tevi de otel, protejate anticoroziv. Primaria Capitalei precizeaza ca in acest fel s-ar putea obtine o viteza medie de exploatare de 15,35 de kilometri pe ora si o capacitate de transport de 6.948 de calatori pe ora, precum si reducerea parcului rulant de la 20 la 17.Costul proiectului este de peste 200.000 de lei si va fi implement in maximum 10 zile de la aprobarea proiectului in CGMB.Au fost delimitate de traficul auto prin montarea unor stalpisori si liniile de tramvai 1, 10 si 41.