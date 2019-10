Program special la metrou si STB si ecran-gigant in Herastrau pentru meciul Romaniei cu Norvegia

Program prelungit la STB, trasee modificate

Totodata, in Parcul Regele Mihai (fost Herastrau), la intrarea din Charles de Gaulle, va fi amplasat un ecran gigantic (12x7m) pe care se va putea urmari, incepand cu ora 21:45, partida, intrarea fiind libera, mai informeaza Primaria, intr-un comunicat remis Ziare.com.Institutia mai anunta si ca pe stadion vor asista la meci 30.000 de copii, asta dupa ce adultilor le-a fost interzis accesul, din cauza sanctiunilor UEFA in urma comportamentului suporterilor romani la meciul cu Spania, cand au aruncat torte, petarde si au strigat scandari xenofobe."Partida dintre Romania si Norvegia, contand pentru grupa F de calificare pentru Campionatul European din 2020, se va disputa marti, de la ora 21:45, pe Arena Nationala in prezenta unui numar record de peste 30.000 de copii.Reamintim faptul ca, din cauza sanctiunii UEFA, la meciul Romania - Norvegia, terenul este suspendat insa, conform unei noi reglementari a UEFA, la meciurile in care echipa gazda are terenul suspendat si trebuie sa joace fara spectatori, este permis accesul copiilor sub 14 ani", mai arata Primaria.STB SA va prelungi, dupa ora 23:30, programul de circulatie al liniilor adiacente Stadionului Arena Nationala, respectiv 1/10, 40, 46, 86, 90, 101, 102, 104, 311, 330, 335Totodata, autoritatile au decis ca, in functie de numarul suporterilor, sa restrictioneze progresiv traficul rutier pe Bd. Pierre de Coubertin, tronsonul cuprins intre Str. Vatra Luminoasa si intrarea in stadion, precum si pe Bd. Basarabia, tronsonul cuprins intre Sos. Mihai Bravu si Bd. Chisinau.Ca urmare, STB va modifica circulatia mijloacelor de transport din zona, sub coordonarea agentilor de la Brigada Rutiera, astfel:va functiona pe traseul de baza intre "Piata Sf. Vineri" si intersectia Calea Calarasilor/ Str. Traian, apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri pe Str. Traian, Bd. Ferdinand, Sos. Pantelimon, Bd. Chisinau, Bd. Basarabia, apoi traseul actual.vor functiona pe traseul de baza intre terminalele "Dridu", respectiv "Valea Argesului" si intersectia Str. Vatra Luminoasa/Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, pana la Depoul Vatra Luminoasa, unde vor intoarce in incinta acestuia.va functiona pe traseul de baza intre terminalul "Bucur Obor" si intersectia Str. Baicului/ Sos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat prin Sos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Garii Obor, pana la terminalul "Baicului" (linii 69, 86, 682), cu intoarcere prin Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, de unde intra in traseul actual.Pe traseul modificat, autobuzele vor opri pe Sos. Pantelimon, comun cu cele ale liniei 101, respectiv pe Bd. Garii Obor, cu cele ale liniilor 69 si 85.De asemenea, si. Ultimele trenuri de metrou vor pleca de la statiile capat de magistrala la ora 00:30 pe Magistrala 1, Magistrala 2 si Magistrala 3, respectiv la ora 00:45 pe Magistrala 4. Intervalul de circulatie intre trenuri va fi de aproximativ 10-12 minute.Campionatul European de Fotbal EURO-2020 este gazduit de Municipiul Bucuresti alaturi de alte 11 orase europene in perioada 12 iunie- 12 iulie 2020. Arena Nationala va gazdui patru partide la turneul final UEFA EURO 2020: trei meciuri din grupa C si o optime de finala. Partidele din faza grupelor ce se vor disputa la Bucuresti sunt programate in datele de 14, 18 si 22 iunie 2020. Jocul din "optimi" va avea loc in data de 29 iunie 2020. In cazul calificarii la turneul final, Nationala Romaniei va juca cel putin doua partide din faza grupelor pe Arena Nationala.