Programul metroului si al STB de Craciun si Anul Nou

Pe de alta parte, in zilele de 23, 24, 30 si 31 decembrie, precum si pe 3 si 4 ianuarie 2020, trenurile vor circula pe Magistrala 1 (Republica - Dristor 2) si Magistrala 3 (Anghel Saligny - Preciziei) la un interval de 7 minute, pe Magistrala 2 (Berceni- Pipera) la un interval de 4 minute, iar pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2 - Parc Bazilescu) la un interval de circa 11 minute.In noaptea de 31 decembrie 2019/1 ianuarie 2020, trenurile de metrou vor circula la un interval de 10 minute intre orele 00:00 - 1:00, iar de la ora 1:00 pana la ora 5:00 la un interval de 20 minute."Metrorex va introduce trenuri suplimentare in functie de fluxul de calatori", precizeaza compania.Si Societatea de Transport Bucuresti (STB) si-a anuntat programul pentru zilele de sarbatoare , despre care spune ca e adaptat unei zile de duminica in zilele de 25 si 26 decembrie.In plus, pentru accesul publicului in siguranta la "Targul de Craciun Bucuresti", vehiculele liniilor care functioneaza in zona Piata Constitutiei si pe arterele adiacente acesteia vor circula pe trasee modificate intre orele 17:00 - 24:00.Astfel, linia de autobuz 136 va functiona pe traseul de baza intre terminalul "CET Vest Militari" si intersectia Calea 13 Septembrie/Bd. Libertatii, apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri pe Bd. Libertatii, cu intoarcere in rondul Regina Maria.Linia de autobuz 361 va functiona pe traseul de baza, intre terminalul "Complex Comercial Baneasa" si intersectia Calea Victoriei/str. Natiunile Unite/Splaiul Independentei, apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independentei, pana la Piata Unirii.Pe sensul spre terminalul "Piata Unirii", linia expres 784 va functiona pe traseul de baza, intre terminalul "Aeroport Henri Coanda" si intersectia Calea 13 Septembrie/Bd. Libertatii, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Libertatii, Bd. Regina Maria, Piata Unirii. Pe celalalt sens, traseul nu se modifica.Linia de noapte N121 va functiona pe traseul de baza, intre terminalul "Zetari" si Piata Arsenalului (Calea 13 Septembrie/str. Izvor), apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri, pe str. Izvor, Bd. Natiunile Unite, Splaiul Independentei, pana la Piata Unirii.