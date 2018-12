Protest la CET-urile din Bucuresti - ramane Capitala fara apa calda si caldura?

Administratorul special al ELCEN: Daca nu vor sa preia tura, atunci ramane in serviciu tura care este la acest moment

Asta inseamna ca bucurestenii vor avea de suferit, riscand sa ramana fara caldura si apa calda, daca oamenii nu sunt convinsi sa inceapa munca.Informatia a fost transmisa pe Facebook Vitalie Cojocari , jurnalist Pro TV.Oamenii protesteaza si in fata ELCEN, informatie confirmata si de corespondentul Ziare.com"Riscam sa traim un Craciun ca pe vremuri, fara apa calda si caldura in calorifere!Sunt acum la protestul spontan al angajatilor CET Progresu, CET Sud si CET Grozavesti, angajati care refuza sa-si preia tura. Asta inseamna ca activitatea CET-urilor se va reduce pana la o treime, iar diseara veti avea apa calaie la robinet si in calorifere daca nu sunt convinsi sa-si inceapa munca...Situatia risca sa se agraveze pe zi ce trece, iar de Craciun s-ar putea sa nu avem nici apa calda, nici caldura. Deloc!", a transmis Cojocari pe Facebook.Motivul protestului sunt salariile mici. Jurnalistul Pro TV a stat de vorba cu o angajata de la CET Progresu, care se plange ca dupa 20 de ani de munca are un salariu net de 2.363 de lei."Angajatii cer inca o mie de lei la salariu si isi cer scuze de la bucuresteni ca vor dardai de frig in case, dar ii roaga sa-i inteleaga!Partea proasta este ca ELCEN este in insolventa si nu se stie cine ar putea sa le dea cresterea salariala...", a adaugat jurnalistul, care precizeaza ca cele trei CET-uri asigura caldura si apa calda pentru aproximativ 80% din Bucuresti.Cladiu Cretu, administratorul special al ELCEN, a declarat pentruca angajatii aflati acum in tura vor ramane la posturi pana cand se vor gasi solutii de rezolvare a crizei."Noi la acest moment suntem in curs de negociere a contractului colectiv de munca si a mai multor detalii. Este o presiune din partea lor (a angajatilor- n.red.) pe fondul nemultumirilor istorice. La acest moment, actionam conform prevederilor legale.Daca nu vor sa preia tura, atunci ramane in serviciu tura care este la acest moment. Si vedem cum reusim. Luam toate masurile legale ca sa functionam in continuare.La acest moment, avem o intalnire la minister - care era programata deja de altfel - pentru a rezolva problemele", ne-a declarat Claudiu Cretu.Claudiu Cretu a spus pentruca - din punctul sau de vedere - n-ar trebui sa existe sincope in furnizare de apa calda si caldura in Capitala, in cursul zilei de 19 decembrie."Daca situatia degenereaza, insa, e cu totul alt subiect", ne-a spus Claudiu Cretu.Ulterior, administratorul special al ELCEN nu a mai dorit sa raspunda si altor intrebari ale Ziare.com si a inchis telefonul.Protestul are loc in conditiile in care oricum sute de blocuri din sectoarele 2 si 3 din Bucuresti au ramas de luni fara apa calda si caldura , in urma unei avarii RADET, produsa acum o saptamana.A.G.