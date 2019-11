RADET depasise termenul pentru terminarea gropii in care au cazut cele doua masini

Ziare.

"In urma verificarilor, s-a constatat faptul ca, in data de 20 noiembrie, RADET a primit acord de interventie din partea Brigazii Rutiere, valabil 48 de ore, in vederea realizarii lucrarilor din Aleea Compozitorilor. De asemenea, s-a stabilit faptul ca la data producerii evenimentului rutier valabilitatea acordului era depasita, urmand a fi dispuse masurile legale", spun oficiali ai Brigazii Rutiere.In prezent se efectueaza cercetari pentru stabilirea situatiei de fapt, respectiv daca obstacolul a fost semnalizat corespunzator ori in caz contrar care sunt motivele nesemnalizarii sau ale eventualelor deficiente.Directorul general al companiei Termoenergetica, Alexandru Burghiu, a declarat luni, ca a fost depusa o plangere penala impotriva a doi barbati care ar fi aruncat indicatoarele ce semnalizau groapa facuta pe un santier al RADET si in care au cazut doua autoturisme. Duminica seara, doua autovehicule care circulau pe Aleea Compozitorilor din Capitala au cazut intr-un sant sapat in carosabil , parte a unei lucrari de termoficare, unul dintre soferi fiind ranit usor, a informat Brigada Rutiera.