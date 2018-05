Restrictii de trafic in Capitala, duminica. Are loc maratonul de ciclism "Prima Evadare"

Ziare.

com

Concursul de ciclism "Prima Evadare" se afla in acest an la a zecea editie, fiind asteptati sa participe mii de oameni de orice varsta, avand in vedere ca anul trecut s-au inscris aproape 3.000 de persoane.Participantii vor pedale pe un traseu de 55 de kilometri intre Bucuresti si Snagov, pe teren accidentat, pe drumuri de tara si prin paduri.Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, pentru desfasurarea evenimentului vor fi impuse restrictii de trafic pe traseul cursei. Astfel, traficul va fi restrictionat peintre 10.00 si 10.10, pesiintre orele 10.00 si 10.30, siintre orele 10.00 si 11.00.Politistii le recomanda soferilor sa opreasca sau sa stationeze doar in locurile special amenajate si sa respecte semnalele agentilor.