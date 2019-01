Semafoarele accesate ilegal in Bucuresti: Anchetatorii iau in calcul ipoteza unei simple defectiuni

Ziare.

Anchetatorii iau in calcul, in cauza privind semafoarele din Capitala, care ar fi fost accesate ilegal in urma cu cateva saptamani, sa fie vorba de o defectiune tehnica si nu de o interventie a cuiva, au precizat surse apropiate anchetei.Potrivit acelorasi surse, procurorii au ridicat mai multe laptopuri, in cursul zilei de marti, de la Compania Municipala a Managementului Traficului, pentru mai multe cercetari.DIICOT a preluat cazul semafoarelor care ar fi fost accesate ilegal in Bucuresti, procurorii deschizand dosar penal pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si alterarea integritatii datelor informatice.Potrivit PMB, in data de 28 si 29 decembrie, reprezentantii Companiei Municipale Management Trafic Bucuresti S.A. au depus o plangere penala dupa ce ar fi avut loc accesari ilegale ale echipamentelor de semaforizare , "cu potentiale consecinte deosebit de grave"."Mentionam faptul ca, din punct de vedere tehnic, doar persoane specializate, care au cunostintele si echipamentele necesare, pot sa acceseze automatele de dirijare si sa modifice diagramele. Atragem atentia ca asemenea actiuni sunt ilegale si pot avea consecinte deosebit de grave asupra circulatiei automobilelor si sigurantei pietonilor", transmiteau reprezentantii PMB.Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat atunci ca mai multi angajati au fost chemati la sectia de politie pentru a furniza eventuale informatii care pot duce la concluzii in ancheta privind accesarea ilegala a semafoarelor.