Sever Romulus Stana este noul prefect al Capitalei

Stana Sever Romulus a fost consilierul primarului din Sectorul 6, Gabriel Mutu, iar in trecut a lucrat in calitate de consilier la ANSVSA.Acesta va exercita cu caracter temporar functia de prefect al Capitalei, in urma detasarii.Pe data de 20 decembrie 2018, Speranta Cliseru si-a incetat mandatul in functia de prefect al Capitalei Cliseru este apropiata a Gabrielei Firea, ocupand in trecut functia de consilier al acesteia. Pana sa ajunga la Primaria Capitalei , Cliseru a fost administrator public al orasului Voluntari, care il are ca primar pe Florentin Pandele, sotul Gabrielei Firea.In jurul Sperantei Cliseru a existat o controversa referitoare la semnarea ordinului de interventie in forta a jandarmilor la mitingul din 10 august din Piata Victoriei. In timp ce purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Marius Militaru, a sustinut ca aceasta a dat ordin, in jurul orei 23:30, ca jandarmii sa intervina in forta, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut constant ca ordinul a fost scris de jandarmi, iar semnatura prefectului a fost una formala.