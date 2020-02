Simboluri naziste pe monumentul din Herastrau dedicat Uniunii Europene (Foto)

Ziare.

"In dimineata asta am avut o surpriza total neplacuta si vreau sa v-o impartasesc.Trecand prin parcul Herastrau, spre birou, am constatat cu stupoare si indignare ca monumentul dedicat Uniunii Europene si fondatorilor sai a fost vandalizat!", a scris Lucian Miulescu pe Facebook Barbatul s-a plans de mesajele aparute pe aceste monumente, "care imi evoca fara dubiu extrema dreapta!", a notat el."Astfel, pe capul unuia dintre fondatori apare steaua lui David. Pe capul lui Monnet (Jean Monnet - n.red.) apare, cu rosu, '4th Reich', pe cel al lui Adenauer (Konrad - n.red.) e scris LGBT, iar pe statuia lui Robert Schumann scrie 'White Genocide'. Pe soclul steagului UE, cu rosu: 'UE = Coudenhove Kalergi Plan Stop White Gen (ocide)'. Chiar infricosator, sa vezi ca istoria se poate repeta...", a incheiat el.