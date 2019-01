Soferii de troleibuze si vatmanii acuza STB ca au fost abandonati pe trasee, in frig si fara mancare

Ziare.

"Conducerea SC STB SA nu a fost interesata sa isi protejeze salariatii si calatorii. Salariatii SC STB SA au ramas abandonati cu zecile de ore in traseu, fara caldura, fara mancare, fara ceai cald si fara sa aiba unde sa isi satisfaca nevoile fiziologice. Mihai Sicoe, ce va recomanda pe dumneavoastra pentru functia de director de exploatare? Puteti sa prezentati un raport de activitate si sa ne spuneti si noua ce ati facut in ultimii doi ani? Va ganditi sa va prezentati demisia de onoare?", se arata intr-o precizare a reprezentantilor Sindicatului Publictrans, transmisa duminca MEDIAFAX.Potrivit presedintelui Publictrans, Florin Ivan, cei mai afectati au fost soferii de troleibuze. Multi dintre ei au stat blocati in troleibuze de sambata dimineata pana dupa orele 18 din cauza copacilor care au cazut pe liniile de rulare. STB ar fi trebuit sa fie pregatita sa faca fata unei astfel de situatii, sa aiba o celula de criza", a declarat, pentru MEDIAFAX, Florin Ivan. Pompierii din Bucuresti si Ilfov au intervenit pana duminica la ora 6.00, in 1.810 cazuri provocate de polei . 220 de autoturisme au fost avariate in urma caderii copacilor plini de gheata. Cele mai multe solicitari au fost in Capitala, respectiv 1.700, iar in judetul Ilfov s-au inregistrat 110. Din cauza copacilor, doua persoane au fost ranite si transportate la spitale.