Sute de blocuri din Capitala si trei spitale, fara apa calda si incalzire din cauza unei avarii RADET

Avaria s-a produs in urma cu o saptamana in zona Calea Vitan - Piata Bobocica, anunta RADET intr-un comunicat de presa.Astfel, sunt oprite 10 puncte termice din Sectorul 3, care au dus la intreruperea furnizarii apei calde si a incalzirii pentru 212 blocuri situate pe strazile Fizicienilor, Energeticienilor, Ramnicu Sarat, Nicolae Pascu, Lacramioarei si Calea Vitan (pana la intersectia cu Sos. Mihai Bravu).Tot din cauza acestei avarii functioneaza sub parametri normali aproximativ 30 de puncte termice aflate in Sectorul 2, care alimenteaza circa 366 de blocuri situate pe strazile Stefan cel Mare, Obor, Masina de Paine, Lacul Tei, Sos. Colentina, Doamna Ghica, Terasa Doamnei si Sos. Fundeni.RADET precizeaza ca in perimetrul respectiv se afla spitalele Fundeni, Colentina si Matei Bals, ceea ce inseamna ca ar putea fi afectati parametrii de furnizare a energiei termice pentru apa calda si caldura la aceste unitati medicale., avand in vedere ca RADET precizeaza ca ulterior efectuarii reparatiei este necesara o alta perioada de timp pentru reumplerea retelei, dupa interventia propriu-zisa."Avand in vedere dimensiunea sistemului de termoficare, fiecare avarie, urmata de intreruperea furnizarii agentului termic, produce o sincopa de functionare care se propaga in retea si chiar si dupa ce este remediata problema, este nevoie de timp pentru ca efectele sa nu mai fie resimtite de catre consumatori. Aceasta reprezinta principala cauza a functionarii sub parametrii normali a unor puncte termice din zone adiacente punctelor in care se inregistreaza avariile", se arata in comunicat.A.G.