Taxi gratuit in Bucuresti pentru persoanele cu dizabilitati: Cum pot beneficia de el cei care au nevoie

Abilitaxi va asigura transport gratuit cu patru masini speciale, urmand ca accesul la acest serviciu sa se faca prin programare prin dispecerat cu cel putin 48 de ore inainte.Pentru a folosi serviciile Abilitaxi, in regim de comanda prealabila, potentialii beneficiari trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa aiba certificat de handicap emis de un Consiliu Local de sector, sa aiba domiciliul in Bucuresti, sa nu fie institutionalizati intr-un centru rezidential public, sa nu realizeze alte venituri in afara indemnizatiei de handicap si bugetului complementar si a stimulentului pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap si sa se inscrie in baza de date a DGASMB pentru utilizarea serviciului de transport gratuit.Persoanele care incadreaza in aceste criterii pot suna la numarul de telefon 075RESTART/0757378278, pentru programarea curselor, iar transportul gratuit poate fi solicitat cu 48 ore inainte. Pentru inscrieri in baza de date a DGASMB, cei care vor sa beneficieze de acest serviciu trebuie sa completeze o cerere (disponibila pe site-ul http://dgas.ro/transport-accesibilizat/), care se transmite pe e-mail la adresa registratura@dgas.ro sau prin depunere/posta la sediul din str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1. Persoanele care nu pot descarca/printa cererea, pot trimite informatiile solicitate in cerere, in corpul unui e-mail, transmis la aceeasi adresa registratura@dgas.roProiectul, care este unul pilot, cu durata de un an, este implementat de Primaria Capitalei, prin DGASMB, si Asociatia Re-Start Cauza Buna, in acest sens Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) adoptand o hotarare in luna mai, potrivit careia DGASMB ar urma sa puna la dispozitie o masina, iar asociatia alte trei masini.Accesul la serviciul Abilitaxi se va face prin programare telefonica la dispecerat, de luni pana vineri intre 9.00 si 17.00, cu cel putin 48 de ore inainte. Astfel, transportul se va realiza in regim taxi: soferul si infirmierul vor merge la adresa beneficiarului, de unde il vor prelua si il vor transporta tur si retur.Conform Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, la sfarsitul anului 2017 in Bucuresti erau aproape 63.000 de persoane cu dizabiliati, arata initiatorii proiectului.In ceea ce priveste resursele si cheltuielile, proiectul va implica un angajat pe partea administrativa platit cu 3.728 de lei net pe luna, un manager de proiect - 7.922 de lei pe luna, trei infirmieri - 2.097 de lei pe luna fiecare si trei soferi - 3.728 de lei pe luna.Pe langa alte costuri cu utilitatile, chiria sediului, serviciile de intretinere a masinilor, evenimentul de lansare a proiectului va implica cheltuieli de aproape 14.000 de lei, iar cele de promovare - aproape 47.000 de lei. In total, valoarea proiectului se ridica la 731.275,16 lei.