Te-au exasperat tantarii si tigrul platanului? Iata ce trebuie sa faci

Mai exact, pagina de Facebook Grow Up Romania noteaza ca "pentru tigrul de platan tratamentele le face Centrul de Protectie a Plantelor, unde trebuie, de asemenea, sunat pentru a face sesizari. Ei nu fac tratamente in tot orasul decat daca sunt sesizate invaziile de insecte pe anumite zone. Acesta e nr. lor de contact:".Unii dintre bucuresteni spun ca la numarul de telefon nu le-a raspuns nimeni, dar sunt si persoane care sustin ca autoritatile au inregistrat sesizarea lor si au spus ca o sa trimita un echipaj.Ramane de vazut daca autoritatile ii vor ajuta pe bucuresteni sa scape de mica insecta suparatatoare care se asaza pe corp si "inteapa" foarte tare, chiar si prin haine, provocand o iritatie a pielii. Piscatura insectei e resimtita foarte tare, dar nu lasa urme la fel de mari ca tantarii sau paianjenii.Remediile sunt spalarea cu apa si sapun a zonei intepate sau aplicarea unui cubulet de gheata. Din pacate, spray-urile antitantari nu au efect, conform Kid Magia Tudorel Popa, directorul Centrului pentru Protectia Plantelor din cadrul Primariei Bucuresti, a declarat pentru Libertatea ca aducerea mai multor platani, in ultimul timp, in Capitala, a favorizat inmultirea acestei specii.In privinta tantarilor, bucurestenii trebuie sa sune la- disponibil 24h/24."Aici puteti sesiza ca aveti o invazie de tantari in zona in care locuiti. Primaria trimite bilunar echipe sa faca tratamente zonale anti-tantari. Ne-am plans ca inca e plin de insecte infometate, iar explicatia a fost ca se nasc generatii noi in saptamanile in care nu se fac tratamentele", se arata pe pagina Grow Up Romania.A.G.