Niciun troleibuz nu mai circula in Bucuresti, din cauza vremii

STB anunta, intr-un comunicat de presa, ca a dispus retragerea in depouri a tuturor troleibuzelor incepand cu ora 16.50 si introducerea unor linii naveta de autobuz numai pentru zonele in care nu existau alternative pentru calatorii liniilor de troleibuz (linii de tramvai sau autobuz).Astfel, pentru a fluidiza anumite artere, STB a decis infiintarea a trei linii naveta de autobuze, care vor circula astfel:va circula de la terminalul "Pajura" pana la terminalul "Sfintii Voievozi";va circula de la Bulevardul Basarabia pana la terminalul "Vasile Parvan";va circula de la terminalul "Depou Alexandria" pana la terminalul "Gara de Nord".Tot din cauza vremii extreme, in cursul diminetii, STB a decis infiintarea altor patru linii naveta de autobuze 610, 621, 632 si 641, pentru preluarea calatorilor din statiile liniilor de tramvai 1, 10, 21, 32 si 41 STB mai transmite ca echipele de interventie STB fac eforturi si lucreaza neintrerupt pentru ca in ziua de duminica circulatia mijloacelor de transport public sa revina la normal.Amintim ca, sambata, mteorologii au emis o atentionare cod galben de polei si depuneri de gheata in Bucuresti si sase judete din sudul Moldovei, precum si din sud-estul si centrul Munteniei.