Toti bucurestenii ar trebui sa aiba spre seara caldura. RADET incearca sa-i incalzeasca cu promisiuni de "reparatii istorice"

Investitii istorice intr-un sector unde nu s-a investit in istorie

"In cursul zilei de ieri (sambata, n.red.) a avut loc o avarie la magistrala 2, care alimenteaza 30% din Bucuresti. Initial 15 puncte termice au fost afectate, acum avaria la 10 puncte a fost rezolvata, se lucreaza pentru celelalte 5. In cursul zilei de astazi starea de normalitate va reveni", a declarat, la Digi24, directorul RADET Alexandru Burghiu.Acesta a explicat ca, desi reparatiile dureaza cateva ore, termenul de reluare a circulatiei apei este mai mare, pentru ca e nevoie golirea, repectiv reumplerea conductei.Cu toate acestea, desi RADET sustine ca este o problema de nici 24 de ore, locuitorii din cele 2 sectoare au probleme de cateva saptamani. Astfel, fie au avut nopti fara caldura si apa calda, fie apa care circula prin calorifere abia avea forta sa le dezghete.Directorul RADET da vina pe greaua mostenire, insa promite ca anul viitor vor fi demarate "reparatii si investitii istorice". Acest lucru nu este insa greu de realizat, avand in vedere ca, cel putin magistrala 3, are termenul de valabilitate expirat de peste 26 de ani. Magistrala a fost facuta in 1966, durata ei de viata e de 25 de ani, si in tot acest timp nu a fost inlocuita."Singura veste buna e ca de anul acesta au crescut investitiile la reteaua principala, dar vorbim de 1.000 de km si toate eforturile si investitiile nu sunt suficiente pentru ce nu s-a facut atatia ani.In primavara o sa demaram cea mai ampla operatiune de reparatii si investiti din istorie. Va fi un proces indelungat, nu se poate repara totul intr-un an, 2 ani. Acum suntem in pozitia de a plati pentru trecut, dar nu putem decat sa ne concentram pe aceste reparatii si investitii", a mai spus directorul RADET.