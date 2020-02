Trei statii de autobuz din zona Doamna Ghica vor fi mutate

Ziare.

Motivul mutarii statiilor il reprezinta lucrarile de realizare a Pasajului Doamna Ghica.Este vorba despre statia "Soseaua Colentina", aferenta liniilor 243, 282 si 343, situata in prezent pe Str. Doamna Ghica, pe sensul spre Bd. Lacul Tei. Aceasta va fi mutata pe Sos. Colentina, pentru autobuzele liniilor 282 si 343 (la aproximativ 50 m inainte de intersectia cu Str. Doamna Ghica) si pe Str. Doamna Ghica, pentru autobuzele liniei 243 (la aproximativ 170 m inainte de intersectia cu Sos. Colentina).Statia "Doamna Ghica", aferenta liniei de noapte N108, situata in prezent pe Str. Doamna Ghica dupa intersectia cu Sos. Colentina, pe sensul spre Str. Baicului, va fi mutata cu aproximativ 35 m spre Str. Heliade intre Vii si va fi numita "Soseaua Colentina".Iar statia "Soseaua Colentina", aferenta liniei 243, situata in prezent pe Str. Doamna Ghica inainte de intersectia cu Sos. Colentina, pe sensul spre Sos. Pantelimon, va fi mutata cu aproximativ 100 m dupa aceasta intersectie si va functiona pe amplasamentul comun cu cel al liniei de noapte N108.A.G.