Tururi ornitologice gratuite, duminica, in Parcul Natural Vacaresti

Ziare.

com

Primele tururi incep la ora 8,00, avand in vedere ca pasarile sunt matinale, si se incheie la ora 13,00. Participantii sunt asteptati la intrarea in Parcul Natural Vacaresti de langa complexul Asmita Gardens. De aici sunt preluati de voluntarii si de membrii sucursalei bucurestene a SOR si de rangerii PNV.Un tur dureaza intre 60 si 80 de minute si parcurge traseul amenajat de rangerii parcului in proiectul "Pasarile Orasului". Se pleaca de la intrarea principala din sit, se merge pe langa hranitori, cuiburi, hide-ul fotografilor si noul foisor.Obiectivul organizatorilor este ca toti participantii sa invete sa recunoasca speciile comune din Vacaresti si pe care le pot intalni si aproape de casele lor, dar si cum le pot ajuta - de la tipul de hrana preferat de pasari la cum se construieste si se amplaseaza corect un cuib."Toata lumea stie cum arata o cotofana, dar nu toti stiu ca specia asta isi construieste cuiburi... cu acoperis. Am auzit cu totii ceva despre o pitulice, dar putini reusesc sa o vada sau sa o recunoasca dupa tril. Anul acesta vom avea ghizi care se vor ocupa special de identificarea pasarilor cu ajutorul sunetelor.Ne ajuta vicepresedintele SOR, Florin Chirila, cel mai tanar biolog din departamentul de conservare al SOR - Dani Dragan, biologul Paul Tibu si colegul Silviu Pantaru de la sucursala bucuresteana a SOR. Ne propunem sa ne distram alaturi de oameni, sa ii facem sa se reconecteze la natura, sa le aratam ca Bucurestiul are mai multe pasari decat ciorile, porumbeii si vrabiile de care stim cu totii", a mai spus Ovidiu Bufnila, citat in comunicat.Parcul Natural Vacaresti este cea mai buna destinatie de birdwatching din Capitala, lucru demonstrat de observatiile facute de ornitologii SOR in cadrul programului "Atlasul Pasarilor din Bucuresti ", informeaza comunicatul.Cei care doresc sa participe la tur sunt rugati sa se echipeze corespunzator: binoclu, pantaloni lungi, bocanci sau pantofi de teren, sepci sau palarii, crema de soare.Societatea Ornitologica Romana este cea mai importanta organizatie independenta de conservare a pasarilor din Romania.