Un bucurestean a fost batut de 5 barbati, dupa ce s-a certat cu doua femei la sala de fitness

Potrivit Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), ancheta a fost declansata in urma unei plangeri penale in care un barbat de 50 de ani reclama faptul ca, pe 11 iulie, in jurul orei orei 11:30, in timp ce se afla in fata unui complex comercial, a fost agresat fizic de mai multe persoane necunoscute.In urma cercetarilor si investigatiilor efectuate au fost identificati sase barbati, cu varste cuprinse intre 34 si 45 de ani, banuiti de comiterea faptei.DGPMB precizeaza ca, miercuri, au fost puse in executare sase mandate de perchezitie domiciliara si 9 mandate de aducere, fiind identificate si ridicate mai multe bunuri care ar fi putut fi folosite la comiterea faptelor.Suspectii au fost condusi la sediul subunitatii pentru audieri, stabilindu-se in sarcina acestora ca la data de 10 iulie, in jurul orelor 10:30, in timp ce persoana vatamata se afla in interiorul unei sali de fitness, situata intr-un complex comercial din sectorul 3, pe fondul unor neintelegeri cu privire la folosirea unui aparat de fitness, a avut discutii contradictorii cu doua femei, care l-au amenintat ca se vor razbuna prin intermediul sotilor.A doua zi, in timp ce persoana vatamata se afla in fata complexului comercial, sase barbati l-ar fi agresat fizic, ulterior fiind transportata la o unitate de specialitate pentru ingrijiri medicale.Cercetarile sunt continuate de catre politisti din cadrul Serviciului Grupuri Infractionale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovirea sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, cu cinci barbati in stare de retinere.Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale si al Unitatii Teritoriale de Analiza a Informatiilor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, precum si de sprijinul politistilor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta.