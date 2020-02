Un bucurestean de 111 ani a fost declarat al treilea cel mai longeviv barbat de pe Pamant

Ziare.

Potrivit unui comunicat remis News.ro, Dumitru Comanescu a fost premiat de Primaria Capitalei, prin Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti, CSMB, cu suma de 5.000 lei si o placheta onorifica drept "omagiu adus vietii si contributiei la dezvoltarea societatii si a comunitatii Municipiului Bucuresti si ca o recunoastere a respectului si pretuirii fata de seniorii bucuresteni".Pana in prezent, in cadrul Proiectului "Vieti Centenare", demarat in decembrie 2018 si adresat tuturor seniorilor care au implinit varsta de cel putin 100 de ani si care au domiciliul stabil in Bucuresti, au fost depuse 103 dosare eligibile.Nascut la 8 noiembrie 1908, Dumitru Comanescu este la ora actuala al treilea cel mai varstnic barbat in viata din lume, conform clasamentului "Ten oldest living men", al 75-lea cel mai varstnic barbat al tuturor timpurilor ("100 verified oldest men") si a 72-a cea mai varstnica persoana in viata ("100 oldest living people").Acest clasament a fost publicat recent de The Gerontology Research Group (GRG) cu ocazia desemnarii si recunoasterii de catre Guinness World Records a celui mai batran barbat din lume, japonezul Chitetsu Watanabe, care va implini luna viitoare 113 ani (s-a nascut pe 5 martie 1907). Pe locul II se afla britanicul Robert Weighton, nascut pe 29 martie 1908.Cel mai varstnic om din lume traieste tot in Japonia si este o femeie - Kane Tanaka, care a implinit pe 2 ianuarie 2020, 117 ani. Aceasta a primit anul trecut distinctia Guinness World Records.Dumitru Comanescu s-a nascut la Provita de Jos, comuna Draganeasa, in judetul Prahova. Secretul longevitatii sale a fost si este dragostea pe care i-o ofera familia, fiii, cei trei nepoti si doi stranepoti. A fost inginer agronom si unul dintre cei mai valorosi fitopatologi, fiind discipolul fondatorului Institutului de Cercetari Agronomice, Gheorghe Ionescu Sisesti.Initial s-a inscris la Facultatea de Matematica, avandu-l profesor pe unul dintre cei mai valorosi matematicieni ai tuturor timpurilor, Gheorghe Titeica, pentru ca apoi sa isi gaseasca vocatia in domeniul cercetarii plantelor. A absolvit facultatea in 1933 si a lucrat efectiv timp de 70 ani: in anul 2003 facea ultima expertiza fitopatolgica. La varsta de 86 de ani a participat la un concurs pentru experti agricoli, unde s-a clasat al cincilea, prelungindu-si activitatea.