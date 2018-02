Un bulevard din Bucuresti ar putea primi numele lui Neagu Djuvara - de ce a fost ales drumul respectiv

Ziare.

Astfel, grupul consilierilor PNL a inaintat catre CGMB propunerea pe 5 februarie, "in semn de pretuire pentru activitatea culturala desfasurata in interesul Romaniei, de catre ilustra personalitate", a declarat consilierul Sorin Margarit pentruIntrebat cum au ales aceasta portiune de drum pentru a fi redenumita, consilierul ne-a spus ca alegerea s-a bazat pe considerente simbolice, cat si practice."Aceasta portiune de drum este extrem de circulata, cu iesire catre Autostrada A 1, fapt ce ar contribui la intrarea rapida in memoria colectiva a numelui istoricului si diplomatului Neagu Djuvara. Pe de alta parte, caracteristicile locului ridica probleme minime de cadastru", a punctat Sorin Margarit.Consilierii PNL spera ca aceasta propunere sa fie discutata in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din 22 februarie si aprobata pentru a fi pusa in aplicare cat mai curand.Amintim ca istoricul Neagu Djuvara a murit pe 25 ianuarie , la varsta de 101 ani.Citeste si Herastraul va purta numele "Parcul regele Mihai I"