Dupa ce doua masini au cazut intr-o groapa, un consilier general avertizeaza: Prostia lui Dorel ucide!

Ziare.

com

Astfel, intr-un mesaj postat pe Facebook in care Berceanu vorbeste despre faptul ca "Prostia lui Dorel ucide, mai ales cand reprezentantii statului mint in locul lui!", consilierul noteaza cateva lucruri pe care autoritatile ar fi vrut sa le ascunda."Combinatia decidentului politic: un domn spunea ca a auzit cum doi betivi au aruncat in groapa balizele de semnalizare . Domnii ar fi baut la ghereta din colt si s-au razbunat dupa rezultatul alegerilor aruncand balizele si gardul de plastic. Faptul a fost recitat si de viceprimarul Badulescu aflat la fata locului, ca ipoteza de lucru.Factual: Fiind zi de vot doamna care serveste la chiosc a spus ca nu a vandut alcool pentru ca este in proximitatea unei sectii de vot si Politia Romana a trecut de nenumarate ori prin zona", a notat Berceanu.Consilierul a punctat cateva aspecte care nu erau in regula."1. Balizele nu au fost fixate in asfalt asa cu ar fi normal, cu cel putin un surub. Viceprimarul, directorul RADET si muncitorii au inceput sa rada cand le-am explicat ca orificiile existente la suporturile balizelor de semnalizare sunt facute special pentru a fixarea la sol, tocmai ca vantul sau alte incidente sa le puna la pamant. Nicio astfel de baliza de semnalizare din Bucuresti nu e fixata pe sol. Va rog sa va convingeti singuri de acest aspect.2. Groapa sapata de RADET nu a fost semnalizata corect. Nu exista niciun fel de presemnalizare, iar farurile automobilelor nu vireaza inaintea rotilor. Astfel, chiar si la 10 km, in momentul cand soferul vede groapa in bataia farurilor, situata imediat in curba, e deja prea tarziu. Nu exista semnalizare cu lumini intermitente sau presemnalizare cu balize fixate in sol chiar in curba.3. Am asteptat echipele de descarcerare ISU. Nu au aparut nici cei de la Politia Locala S6. Au venit cei de la STB si RADET sa faca o treaba pentru care nu-s autorizati, sub privirile ingaduitoare ale Politiei Romane", a scris Berceanu.Consilierul a precizat ca in caz de incendiu accesul autospecialelor ISU pentru interventii e imposibil, deoarece "Primaria Sectorului 6 a eliberat ilegal autorizatii pentru locuri de parcare pe trotuare, spatii verzi si drumuri de acces cu o singura banda"."In caz de cutremur nu avem nicio sansa sa fim salvati de autoritati pentru ca si cea mai simpla operatiune inseamna ore de asteptare", a adaugat Berceanu.Astfel, consilierul spune ca "oricine poate modifica pozitia unei balize de semnalizare pe un drum public unde se executa o lucrare similara si rezultatul poate fi un accident cu victime umane si pierderi materiale pe care nicio institutie nu la deconteaza"."Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania Cnadnr, Inspectoratul de Stat in Constructii, Politia Romana, Primaria Municipiului Bucuresti prin primarul Gabriela Firea trebuie sa dispuna verificari privind santierele si lucrarile din bucuresti efectuate pe domeniul public sau cu potential de pericol pentru cetateni.In sectorul 6 majoritatea lucrarilor pe strazile cartierelor sunt lipsite de orice fel de semnalizare, fie ca sunt gropi, trotuare demolate sau lucrari de asfaltare sau canalizare", a adaugat Berceanu, amintind ca autorizatia data de Politia Romana pentru lucrarea din sectorul 6 expirase. A.G.