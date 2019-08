Un consilier USR ii face plangere penala primarului Robert Negoita pentru distrugerea brutala a unui parc din Sectorul 3

Ziare.

com

"Padurile planetei sunt in flacari de cateva saptamani, iar calitatea aerului este pusa in pericol pe intreg mapamondul. In Bucuresti, in sectorul 3, in Parcul Pantelimon, Primarul Negoita distruge aproape un hectar de parc, insemnand zeci de arbori, alei, spatii de joaca. Constructia parcarii de pe Bulevardul Decebal genereaza tone de pamant, de moloz, care sunt << >depozitate >> in Parcul Pantelimon. Unde sub o movila inalta de mai bine de 7 metri zac o buna parte din plamanii verzi ai zonei", a scris pe Facebook Ana Ciceala Ea a continuat si a precizat ca impreuna cu colegii mei de la USR a facut sesizari la Politia Generala a Sectorului 3, care are atributii de a opri lucrarile ilegale, in conditiile in care nu exista nicio autorizatie.De asemenea, sesizari in care se semnala distrugerea portiunii din parc au fost facute si la Politia Capitalei, la Politia Romana, la Garda de Mediu si la Directia de Mediu din cadrul Primariei Capitalei.In urma acestor demersuri, institutiile statului au venit, au constatat, au plecat si nu au luat nicio masura, potrivit Anei Ciceala.Prin urmare, sambata insotita de colegii sai, consilieri locali si generali ai USR, ea a fost din nou la Titanel si in Parcul Pantelimon pentru a documenta stadiul distrugerii spatiului verde.Prin urmare, au decis ""."Trebuie sa devenim cu totii constienti de faptul ca ceea ce se intampla acum in Bucuresti si mai ales in Sectorul 3, prin betonarile excesive, prin atacurile repetate la spatiul verde, prin distrugerea arborilor din parcuri, prin constructiile ilegale si retrocedarile dubioase, dublate de lipsa de interes pentru recuperarea terenurilor, primarul Negoita saboteaza sanatatea si viitorul nostru si al copiilor nostri.Este inadmisibil ca apelurile repetate ale institutiilor europene si mondiale cu privire la incalzirea globala sa fie ignorate sistematic de autoritatile locale. Este revoltator sa vezi cum se ignora pur si simplu dezastrele ce au loc chiar acum pe intreg mapamondul, care pun existenta umana in pericol. Este dureros ca in loc sa plantam arbori pentru viata noastra, cei sanatosi sunt taiati sau ingropati in resturi de materiale de constructie", a adaugat Ana Ciceala.a relatat pe larg problemele si increngaturile depozitarii molozului in Parcul Pantelimon, precum si consecintele nefaste asupra spatiului verde de acolo. Citeste mai multe AICI!