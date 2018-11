Un Craciun de neuitat in Bucuresti

Un oras mereu viu si plin de magie

1. Vizitati targul de Craciun

2. Mergeti la patinoar

3. Descoperiti un bar tematic intr-o vila restaurata

4. Participati la un concert de Craciun

5. Bucurati-va de spectacolul de lumini

Daca interese de afaceri sau o deplasare de la serviciu v-au adus in Bucuresti in preajma sarbatorii Craciunului, nu fiti tristi. Chiar daca nu va poate oferi apropierea si caldura familiei, capitala Romaniei este un loc minunat pe durata sarbatorilor de iarna.Bucurestenii sunt oameni care iubesc sarbatorile. Pentru ei, dar si pentru miile de turisti care aleg sa petreaca Craciunul in acest oras, autoritatile locale si numeroase restaurante si centre comerciale pregatesc surprize pentru toate gusturile: de la cei care prefera traditiile, pana la cele mai moderne moduri de a celebra aceasta zi speciala.Masina oferita de centrul Cronoscar de inchirieri auto in Bucuresti va asigura libertatea de deplasare nu doar in interes de serviciu, ci si pentru a gasi locul perfect pentru a sarbatori Craciunul. Astfel, puteti explora in voie toate atractiile pe care vi le ofera Capitala si, la sfarsit, veti putea spune ca ati avut parte de sarbatori de neuitat.Echipa Cronoscar de la centrul de rent a car in Bucuresti v-a pregatit o lista de idei pentru petrecerea Craciunului daca sunteti nou-venit in oras si nu aveti idee ce puteti face de sarbatori aici.Bucuresti a imbratisat de cativa ani traditia marilor capitale europene de a organiza un targ de Craciun. Acesta se desfasoara in Piata Constitutiei (in fata Palatului Parlamentului) . Pe langa traditionalul brad impodobit si Casa lui Mos Craciun, targul va ofera ocazia de a gusta delicioase preparate traditionale romanesti de sarbatori si a asista la concerte live.In jurul Pietei Constitutiei se afla numeroase locuri de parcare pentru masina oferita de centrul Cronoscar pentru inchirieri auto in Bucuresti. Este posibil ca locurile din aproprierea pietei sa fie ocupate, dar dupa o portie de sarmale si o felie de cozonac o mica plimbare este binevenita.Iarna, este o adevarata placere sa te sui pe patine si sa aluneci in voie pe suprafata ghetii. Desigur, unii sunt mai putin experimentati la acest sport, asa ca patinoarele acoperite si in aer liber ofera echipamente speciale pentru incepatori (suporti pe care sa va sprijiniti in timp ce patinati).In Bucuresti, Primaria amenajeaza in fiecare an un patinoar in parcul Cismigiu, in centrul orasului. Pe langa parc veti gasi locuri de parcare pe stradutele riverane pentru masina de la centrul Cronoscar de rent a car in Bucuresti.Daca vi se pare prea frig pentru patinat in aer liber, puteti gasi un patinoar la mall-ul Afi Palace Cotroceni (deschis tot timpul anului) . Mall-ul dispune de suficiente locuri de parcare pentru vizitatorii veniti cu automobile personale sau masini de inchiriat in Bucuresti Bucurestiul este plin de cladiri superbe care au nevoie de putina dragoste si ingrijire pentru a-si recapata stralucirea de alta data. Unele din acestea au avut noroc si acum adapostesc localuri tematice, decorate si mobilate pentru a readuce la viata farmecul Micului Paris.In Centrul Vechi si in zonele alaturate acestuia, astfel de baruri tematice sunt usor de gasit si cu diferite specificuri: romanesc, italian, francez, interbelic etc. Zona respectiva este destul de aglomerata, insa la Universitate veti gasi o parcare subterana unde cu siguranta veti gasi un loc pentru masina obtinuta de la centrul Cronoscar de rent a car in Bucuresti.Bucurestiul cultural este extrem de activ in perioada sarbatorilor. Numerosi artisti apreciati ofera concerte speciale, unele dintre acestea in scop caritabil. Aceste concerte sunt organizate fie la Sala Palatului, fie la Ateneul Roman, fie in corpul central a complexului Romexpo si acopera toate preferintele muzicale, de la pop-rock, la colinde traditionale romanesti si muzica clasica.Toate salile de spectacol au un numar suficient de locuri de parcare, astfel ca veti putea ajunge cu usurinta la eveniment la volanul masinii oferite de centrul Cronoscar pentru inchirieri auto in Bucuresti.De la Piata Romana si pana la Piata Universitatii, Bucurestiul se transforma intr-un taram de basm, luminat de beculete multicolore in forma de fulgi de nea, clopotei sau sanii ale lui Mos Craciun. Acest spectacol de lumini este completat de spectacolul hi-tech oferit de luminile laser instalate in complexul de fantani de la Piata Unirii.Puteti sa va bucurati de acest spectacol deosebit la pas sau la volanul masinii de inchiriat de la biroul Cronoscar de rent a car in Bucuresti . Dupa o astfel de plimbare, veti avea cu siguranta suficiente fotografii spectaculoase, pe care sa le publicati pe retelele de socializare.Echipa Cronoscar va ureaza Sarbatori fericite si va ajuta sa simtiti spiritul Craciunului cu oferte speciale la inchirieri auto in Bucuresti la clasele auto selectionate.