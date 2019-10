Un ONG o acuza pe Firea ca vrea sa transforme o parte din Padurea Baneasa in parc. Reactia Primariei

Ziare.

Conform aceleiasi surse, fostul primar Sorin Oprescu ar fi vizat in zona respectiva un proiect cu un procent de ocupare a terenului (POT) de aproximativ 60%, dar a renuntat in urma reactiei societatii civile.Reprezentantii fundatiei apreciaza ca, prin transformarea in padure-parc, drumul forestier din zona ar deveni drum public. De asemenea, ar putea fi introduse utilitati - apa, canal, drumuri."In prezent, trupul de padure aflat pe raza administrativa a Municipiului Bucuresti este despartit de trupul de pe raza administrativa a Voluntariului de drumul forestier FE 008, cel care trece pe la Gradina Zoologica. Conform sentintelor instantelor acel drum a ramas forestier, inchis circulatiei publice.Drumul deserveste ansamblul Greenfield si se circula ilegal pe el. Asadar padurea-parc, cu certitudine, va transforma drumul forestier in drum public, drumul aflandu-se pe raza administrativa a Municipiului Bucuresti", adauga aceeasi sursa.Eco-Civica mentioneaza ca un astfel de drum si introducerea utilitatilor sunt necesare "ca aurul" pentru cei carora le-au fost retrocedate parcele in suprafata de 800 ha din cele 1.250 ale Padurii Baneasa, in vederea unor eventuale proiecte imobiliare.In replica, Primaria Capitalei anunta ca nu intentioneaza sa efectueze defrisari in Parcul Padurea Baneasa, ci doar sa realizeze amenajari corespunzatoare incadrarii sale initiale, din anul 1930."Prin preluarea acestor terenuri, Primaria Municipiului Bucuresti doreste sa redea bucurestenilor o zona importanta de recreere, de promenada pietonala si de practicare a activitatilor sportive. Pentru toate acestea se vor obtine toate avizele de specialitate si se vor respecta conditiile impuse de avizatori, cu afectarea minima a vegetatiei forestiere", se arata intr-un comunicat al PMB transmis miercuri.Potrivit PMB, terenul Parc Padurea Baneasa, situat in Aleea Privighetorilor nr. 39-83, Sector 1, in suprafata de 572.104 mp, care in prezent este in proprietatea Guvernului si administrat de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, a apartinut Capitalei, fiind cedat cu titlu gratuit in anul 1930, pentru infrumusetarea imprejurimilor Bucurestiului de catre Regele Mihai I, in scopul de a fi amenajat ca padure parc."Subliniem faptul ca, dupa preluarea de catre Primaria Capitalei, padurea Baneasa se va supune in continuare legilor ordinului silvic, care prevede, printre altele, incheierea unui contract de administrare cu un ocol silvic, precum si respectarea regimului silvic", se mai arata in comunicatul PMB.