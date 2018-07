Un primar din Bucuresti le cere cetatenilor sa nu circule cu masinile personale pentru ca a plouat

021.9441

Pompierii au intervenit in mai multe zone pentru a pompa apa de pe strazi sau din curti si subsoluri, precum si copaci sau stalpi care au cazut peste masini.Drept raspuns, primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a convocat echipa de interventie in situatii de urgenta pentru a rezolva situatiile aparute, dar le-a cerut si cetatenilor sa nu circule masinile personale."Echipe ale Primariei Sectorului 4 si ale societatii Veolia (concesionarul retelei de apa-canal din Bucuresti) actioneaza pentru decolmatarea gurilor de canal blocate din zone ale sectorului precum - Bulevardul Metalurgiei, intersectia strazilor Sincai si Lanariei, intersectia arterelor Visasa si Tineretului sau Bulevardul Alexandru Obregia, in dreptul numarului 36A.Acestia utilizeaza 5 motopompe pentru indepartarea apei, 5 perii pentru indepartarea depunerilor de noroi de pe carosabil si 5 masini speciale de interventie in situatii precum cea de fata, ale societatii Veolia. Pentru moment, nu au fost raportate situatii privind gospodarii inundate ori alt fel de paguba materiala cauzata de ploaia abundenta", se arata intr-un comunicat al Primariei Sector 4, transmis sambata, potrivit Mediafax.Capitala s-a aflat sambata sub cod portocaliu de precipitatii, iar mai multe strazi din oras au fost inundate."Rog cetatenii sectorului 4 sa evite pe cat posibil circulatia cu mijloacele personale de transport, mai ales in zonele in care echipele noastre sunt la lucru. Pentru orice fel de problema s-ar putea ivi in perioada valabilitatii codurilor de vreme rea, echipele noastre de interventie pot fi contactate la numarul unic de urgenta in Sectorul 4 -", a declarat Daniel Baluta, primarul Sectorului 4.Primaria Sectorului 4 este insa singura care a facut vreun anunt dupa inundatiile de sambata.Primaria Sectorului 2 ne informa de dimineata ca prima editie a Campionatului de minifotbal pentru copii s-a incheiat, in timp ce celelalte primarii nu au niciun fel de interactiune cu cetatenii azi. In schimb, primarul sectorului 6 Gabriel Mutu si cu mai multi angajati ai institutiei anuntau vineri ca sunt "in drum spre semenii care au nevoie de noi, dupa inundatiile de zilele trecute". Sambata, unul dintre cartierele sectorului, Drumul Taberei, arata ca dupa viitura.Nici Primaria Generala nu a facut niciun anunt despre cum este gestionata situatia din oras. Dimineata, Gabriela Firea sarbatorea pe Facebook "un an de la debutul programului de acordare a sprijinului financiar pentru nou-nascutii din Bucuresti".