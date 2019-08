Un program care ajuta copiii saraci din Ferentari e in pericol din frici politice. Valeriu Nicolae: PSD a decis sa ne interzica!

"Rezolvam chestii de la sampon de paduchi, la operatii pe inima"

Voluntar in Romania: in loc de ajutor de la autoritati, primesti bete in roate

"Hai sa-l oprim fiindca are publicitate prea buna acolo"

Cine e Valeriu Nicolae

Ziare.

com

Mai exact, Nicolae spune ca a aflat din doua surse ca filiala PSD a Sectorului 5 a decis sa interzica programul, astfel incat sa nu-i permita sa-si mai "faca reclama pozitiva" in cazul unei candidaturi pentru primaria pastorita, de aproape 20 de ani, exclusiv de social-democrati.Implicarea politica a lui Valeriu Nicolae a fost de scurta perioada. A renuntat chiar in plina campanie pentru alegerile europarlamentare , desi era candidat pe pozitia 12 a Aliantei USR-PLUS, el fiind la acel moment membru in partidul fondat de Dacian Ciolos la inceputul anului. A facut-o tocmai pentru a-si canaliza energia in ceea ce a produs si produce efecte extraordinare in vietile a sute de copii de-a lungul anilor si ceea ce lui ii aduce implinire.Am stat de vorba cu Valeriu Nicolae pentru a afla cum s-a ajuns la o astfel de situatie, in care o decizie luata la nivelul unui partid poate reteza aripile unor copii, doar pentru ca niste politicieni sa-si apere scaunele.Programul despre care vorbim se desfasoara, in fiecare weekend, la Scoala 136 din Sectorul 5. Inceput in 2007, in 2012 a cunoscut o mare crestere odata ce sute de voluntari i s-au alaturat."Noi facem chestia asta din 2007, dar din 2012 avem si un grup foarte mare de voluntari, suntem cateva sute de oameni si facem o gramada de lucruri, rezolvam chestii de la sampon de paduchi, la operatii pe inima, de la masina de spalat pana la tampoane si detergent. Tot timpul casa mea e plina de haine, de pantofi, fiind atat de multi copii.Pe parcursul anilor au fost (in program - n.red.) mult peste 800 de copii. La momentul asta sunt peste 100 de copii. Regulat vin peste 50 de copii. Pe langa ei mai vin vreo 60-70 de copii din cand in cand, mai sar cate o saptamana. Si mai sunt intre 20 si 35 de copii mici care vin in fiecare sambata", ne-a explicat Valeriu Nicolae, in cateva cuvinte, activitatea programului.Inainte, sambata era zi de sport, dar de doi ani sala este inchisa si nimeni nu o repara, asa ca s-a reorientat si sambata a devenit zi de lucru cu prescolarii."Ii invatam sa numere, sa adune, lucruri foarte de folos, pentru ca majoritatea copiilor cu care am interactionat ajungeau in clasa a 4-a - a 5-a si nu stiau sa numere. Iar duminica avem intotdeauna un minim de 60 de copii si vreo 50 de voluntari, asta nepunand la socoteala voluntarii care ne ajuta la gatit. Asta se intampla in fiecare sambata si duminica de o gramada de timp", a mai povestit Nicolae pentruAceste activitati nu se fac insa pur si simplu, pentru ele e nevoie mereu de aprobari si aprobari, iar birocratia romaneasca ne-a facut pe toti sa intelegem mai bine expresia "pana la Dumnezeu te mananca sfintii".Asadar, piedici au mai fost si in trecut."Din cand in cand am mai avut cate un sut de la Primarie, ca 'nu puteti sa intrati in scoala ca vrem noi sa facem nu stiu ce', dar pana la urma s-a putut de fiecare data.Devine din ce in ce mai greu sa primim aprobare. Aprobarea vine de la scoala si scoala trebuie sa depuna la Primarie si consilierii de la Primarie trebuie sa o aprobe. Dar a devenit din ce in ce mai complicat. Ca trebuie sa avem si contracte de nu stiu care, si autorizatie de nu stiu ce fel... Parca eram noi platiti de ei sa facem chestia asta si nu noi ajutam. In loc sa ajute, sa vrea sa facem in cat mai multe locuri, numai sicaneli.De exemplu, in loc ca Primaria sa vina sa ajute, sa spuna, nu, ei ne-au zis si ca nu avem voie sa fim in prea multe sali. Noi am avea destui copii cat sa ocupam 10 sali de clasa. Au spus nu, sa stam in 3, sa ingramadim cat mai multi copii", ne-a povestit Valeriu Nicolae din peripetiile trecute.Pentru ca programul sa continue, la inceputul fiecarui an scolar e nevoie sa fie obtinuta o astfel de aprobare. Si au existat inclusiv situatii cand, pentru ca hartia nu era semnata la timp, aceleasi autoritati care detin pixul spuneau ca programul ar trebui inghetat pana vor ajunge la hartia cu pricina."Dureaza cam pana prin octombrie-noiembrie sa o obtinem. A fost o perioada in care ne-au spus ca nu mai putem face pana cand nu obtinem autorizatia. Dar e absurd ca acei copii sa sufere aiurea, sa nu primeasca o masa calda, lucruri de care au nevoie, pentru ca ei nu sunt in stare sa se miste", mai spune el.Informatia ca programul in formula actuala ar putea sa cunoasca un final brutal i-a venit joi din doua surse. Intai din partea liberala a spectrului politic."M-a sunat o prietena de la PNL cu care am lucrat in guvernul tehnocrat. Imi spune ca PSD Sectorul 5 a decis sa ne interzica sa mai facem voluntariatul de la scoala 136, caci eu sunt o posibila amenintare pentru pozitia de primar din partea USR-PLUS.Mai direct, socialistii din cel mai sarac sector al Bucurestiului vor sa opreasca un grup de voluntari care au grija de undeva la peste 100 de copii si cateva zeci de familii care traiesc in saracie abjecta cu de toate, de la imbracat, mancare, la tratamente medicale urgente", a fost anuntul initial postat de Valeriu Nicolae pe pagina personala de Facebook Cand am stat de vorba cu el, deja primise si o confirmare din tabara social-democratilor."Acum am primit din doua locuri informatia asta. Oamenii vor sa organizeze ceva, astfel incat sa nu mai pot intra in scoala. O sursa care e din PSD mi-a confirmat acelasi lucru.Au zis ca le e teama ca o sa particip eu la alegerile pentru Primarie. Cred ca am spus minim de 50 de ori ca nu ma intereseaza in niciun fel sa particip intr-o competitie politica, nu ma intereseaza nicio functie politica, nu vreau sa fac politica.In ciuda acestui lucru, vedem aceeasi obsesie: ca vine asta si o sa fie candidatul din partea USR-PLUS si hai sa-l oprim sa faca asta, fiindca are publicitate prea buna acolo", ne-a dezvaluit el.Spune ca nu se va lasa insa descurajat si va aplica pentru aprobare, cu siguranta, si anul acesta, de indata ce vor putea incepe procedurile.Valeriu Nicolae a terminat Universitatea din Craiova, are un master la Academia de Studii Dimplomatice din Malta, este un IT-ist de succes care a fost angajat al IBM si Microsoft in America, dar a lasat totul pentru a se dedica in principal copiilor defavorizati din Ferentari.El este Reprezentantului Special al Secretarului General al Consiliului Europei pentru problematica rromilor. Inainte a fost secretar de stat in cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.Anterior, a detinut si pozitii de nivel inalt la cateva ONG-uri internationale majore, precum World Vision, ERIO si Reteaua ONG-urilor europene pentru drepturile rromilor (ERGO).Este fondator al think-tank-ului Policy Centre for Roma and Minorities si cofondator al European Roma Policy Coalition. De asemenea, Valeriu Nicolae este producator de film si scriitor.In 2013 a primit de la presedintele Parlamentului European Martin Schulz Premiul European pentru Cetateni, iar in 2018 regina Silvia a Suediei i-a inmanat premiul international "World's Children's Prize" , pentru "eforturile sale neobosite de a sprijini copiii extrem de vulnerabili din ghetoul Ferentari".