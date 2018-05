Una dintre noile companii infiintate de Firea si-a cumparat telefoane de aproape 13.000 de euro

Ziare.

Achizitia in valoare de 59,968 de lei (12,877 de euro) a fost facuta de Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti prin contract atribuit direct firmei Connect Business Group, dezvaluie Banii Nostri , care a obtinut informatiile din SICAP (Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare a achizitiilor publice).Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti este una dintre cele 22 de companii infiintate de Primaria Capitalei. Aceasta are sediul pe strada Johann Gutenberg nr.1, fiind singura dintre cele 22 al carei sediu social nu este pe strada Aristide Demetriade, la nr. 2.La sediul social respectiv exista o cladire devastata, in curs de reamenajare, potrivit unei investigatii Ziare.com. A.G.