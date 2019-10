USR Bucuresti: Firea a dat doua milioane de euro institutiilor ca sa-i faca campanie, in loc sa investeasca in reteaua de termoficare

Ziare.

com

"Primarul 'faliment' da doua milioane de euro din banii publici pentru reclama! Teoretic pentru Primarie, practic pentru primar. Doua institutii din subordinea municipalitatii au incheiat acorduri cadru pentru campanii de promovare menite sa-i convinga pe bucuresteni de realizarile 'marete' din mandatul Gabrielei Firea. Administratia Spitalelor si Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic au semnat un acord cadru in valoare de 4,8 si, respectiv, 3,2 milioane de lei fara TVA. Si nu este exclus ca modelul sa fie urmat si de alte institutii sau companii ale municipalitatii. Intre timp, Primaria a taiat bani de la investitiile la reteaua de termoficare, a depasit termenele promise pentru finalizarea marilor proiecte de infrastructura, a facut praf managementul traficului si a tocat sume exorbitante pe companii, statui si festivaluri", arata USR Bucuresti intr-o postare pe Facebook Pe 3 septembrie, Primaria Capitalei anunta ca serviciile de productie, creatie, montaj si difuzare pentru clipul video in care este promovat programul de reducere a riscului seismic au costat 3,2 milioane lei, iar in urma campaniei - 700 de proprietari au cerut detalii despre proceduri.Conform aceleiasi surse, pentru realizarea clip-ului au fost contractate serviciile Companiei Municipale Publicitate si Afisaj. A fost realizat un clip de 40 de secunde, difuzat pe sase canale tv de stiri si generaliste, dar si in spatiul online, pe zece site-uri de stiri. Perioada de difuzare este iulie - noiembrie.Prin materialul video informativ, realizat de Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) si Compania Municipala Consolidari Bucuresti, sunt prezentate atat stadiul programului de consolidari, cat si avantajele acestui program, obligatiile legale pe care le au proprietarii, dar si facilitatile oferite de PMB (reducerea costurilor, relocarea proprietarilor in locuinte de necesitate etc). La finalul clipului este prezentat atat un site, cat si un numar de call center, unde bucurestenii pot afla toate informatiile de care au nevoie pentru consolidarea imobilului in care locuiesc.