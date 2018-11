USR: Expira planul urbanistic din Bucuresti si nu se vor mai putea emite autorizatii de construire

Ziare.

"Pe 30 decembrie 2018 expira ultima prelungire a Planului Urbanistic General fara de care in Bucuresti nu se vor mai putea emite autorizatii de construire, fara de care multe spatii verzi vor redeveni construibile, fara de care nu se mai pot elabora planuri urbanistice de detaliu sau zonale.Primaria Municipiului Bucuresti, pana la acest moment, nu a elaborat un astfel de proiect de hotarare si vinerea trecuta USR a depus proiectul de hotarare cu intentia de a fi inclus pe ordinea de zi a sedintei de azi. Este probabil penultima sedinta din acest an", a aratat Wring, intr-o declaratie acordata presei.Liderul USR Bucuresti a adaugat ca fara Plan Urbanistic General Bucurestiul se va "intoarce la o perioada de haos total"."Am vorbit si ieri cu domnul Dumitrascu, arhitectul sef, care a fost destul de vag la adresa initiativei noastre. Ceea ce vreau sa le spun bucurestenilor este ca fara Plan Urbanistic General ne vom intoarce la o perioada in care in Bucuresti haosul va fi total., daca aceasta prelungire nu este adoptata de catre Consiliul General.Mai mult chiar, Guvernul a emis in iunie o ordonanta de urgenta prin care se permite prelungirea actualului PUG, cu conditia ca acesta sa fie aprobat de catre Consiliul General. Deci sper ca pe ordinea de zi a sedintei de azi acest proiect sa fie introdus de catre majoritatea PSD-ALDE. Noi nu o putem face pentru ca e sedinta ordinara. Daca nu, in mod urgent, sa fie introdus la urmatoarea sedinta de Consiliu", a spus ea.Pe 16 noiembrie, intr-o postare pe Facebook, Roxana Wring anunta ca a initiat un proiect de hotarare pentru prelungirea actualului Plan Urbanistic General (PUG)."Pe 30 decembrie 2018 expira termenul pana la care a fost prelungit Planul Urbanistic General. Concret, daca nu se ia nicio masura, incepand cu 1 ianuarie 2019 nu se vor mai putea emite certificate de urbanism, autorizatii de construire si nu vor mai putea fi aprobate documentatii de urbanism in Bucuresti. Gabriela Firea sta si priveste cum Bucurestiul se scufunda", scria ea.