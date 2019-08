USR strange semnaturi pentru un parc in Vitan, unde Negoita vrea sa faca blocuri (Video)

Ce prevede proiectul USR

Ziare.

com

Pe acelasi teren, societatea Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA, avand ca actionar majoritar Consiliul Local Sector 3, doreste realizarea unui proiect de dezvoltare imobiliara, incluzand cladiri de birouri si ansamblu de locuinte (2S+P+11 etaje).Primaria Sectorului 3 a cerut deja acordul Consiliului General pentru a trece terenul din domeniul public in domeniul privat al statului, precizeaza reprezentantii USR.In acelasi timp, consilierul municipal USR Ana Ciceala a depus la Primaria Capitalei un proiect de hotarare care vizeaza crearea Parcului Vitan, insa acesta nu a fost supus deocamdata dezbaterii Consiliului General.Joi seara, in apropierea terenului amintit, reprezentantii USR s-au intalnit cu mai multe zeci de cetateni, pentru a strange semnaturi si pentru a-si prezenta proiectul."Este contrapropunerea noastra la propunerea primariei de a construi blocuri. In general, din discutiile pe care le-am avut cu cetatenii, marea majoritate isi doresc un parc in zona.Cele mai apropiate parcuri ar fi Tineretului sau IOR. Alta zona verde in partea aceasta nu este. Constructia de blocuri, asa cum prevede proiectul Primariei Sectorului 3, ar aglomera si mai mult o zona care deja este aglomerata.Nu vad cum ar rezolva problema de trafic: 1.500 de apartamente pot sa insemne 1.500 de masini si nu vad cum ar fi gestionata solutia de trafic. (...), asa cum este in cazul Parcului Brancusi sau al Parcului IOR, care are acea zona retrocedata", a declarat Mircea Galbenu, consilier local Sector 3.Ana Ciceala isi propune, alaturi de colegii sai, strangerea a minimum o mie de semnaturi."Eu cred in proiectul acesta foarte tare. Cred ca sansele cresc cu fiecare cetatean care le cere Gabrielei Firea si lui Robert Negoita sa faca in loc de blocuri cu 11 etaje, in acest spatiu foarte generos, un parc, care ar aduce oxigen, o zona de recreere. (...)Noua ne vine foarte greu sa identificam spatii mari in Capitala care sa apartina Municipiului Bucuresti si am aflat, atunci cand Robert Negoita a venit in Consiliul Local Sector 3, acum cateva luni, cu proiectul acesta de construire de blocuri, ca exista acest teren de patru hectare.Si ne-am gandit: ''", a spus ea.O mama a venit, alaturi de cei doi copii ai sai, pentru a sustine ideea amenajarii unui astfel de parc. Unul dintre baietii sai tinea in mana o foaie A4 pe care scria "Vrem parc"."Locuim peste drum. Ideea de a amenaja un parc mi se pare foarte buna, tinand cont ca sunt foarte multi copii, foarte putine parcuri, iar zona e aglomerata. Noua ne-ar fi de mare ajutor.Ne-ar aduce oxigen, fiindca aerul este atat de poluat. Nu ne permitem in fiecare zi din saptamana sa mergem in parcurile din alte cartiere", a spus femeia.Proiectul initiat de Ana Ciceala si Bogdan Stroe (USR) prevede realizarea unui parc pe terenul in suprafata de 41.910 mp, situat in Calea Vitan nr. 154 - 158, precum si declararea proiectului de amenajare a parcului ca fiind de interes public local.De asemenea, initiatorii doresc sa se revoce dreptul de administrare al Sectorului 3 si dreptul de folosinta al Administratiei Domeniului Public Bucuresti SA asupra terenului si a constructiilor situate in Calea Vitan nr. 154 - 158, cu rectificarea corespunzatoare a Cartii Funciare si radierea inscrierii dreptului de locatiune al Administratiei Domeniului Public Bucuresti SA.Proiectul mai vizeaza trecerea din domeniul public al Municipiului Bucuresti in domeniul privat al acestuia a imobilelor constructii situate in Calea Vitan nr. 154 - 158, in vederea demolarii.Potrivit hotararii prin care Consiliul Local Sector 3 solicita trecerea din domeniul public al Municipiului Bucuresti in domeniul privat al acestuia a unor imobile in vederea demolarii, pe terenul din Calea Vitan 154 - 158"Societatea Administrarea Domeniului Public Bucuresti detine in folosinta terenul din Calea Vitan nr. 154 - 158, sector 3, Bucuresti (...) in temeiul contractului de comodat cu numarul 1560/27.08.2002, incheiat conform HCLS 3 nr. 26/15.07.1998, intre ADPB SA si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti. Prin adresa societatii ADPB SA (...) s-a identificat ca imobilul din Calea Vitan nr. 154 - 158 poate reprezenta o oportunitate, atat pentru societate, cat si pentru cetatenii Sectorului 3, in situatia realizarii unor investitii constand in cladiri de birouri si ansamblu de locuinte format din blocuri (2S+P+11E), spatii comerciale si parcari", se mai arata in acelasi document.