USR vrea ca "masinile fara stapan" sau abandonate sa fie ridicate dupa 6 luni si vandute de autoritati. Doar in Bucuresti sunt 3.000

Propunerea legislativa modifica Legea 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale.Notiunea de "vehicul fara stapan" va fi definita astfel: "vehiculul de orice categorie, fara placuta de inmatriculare sau alte marcaje oficiale, ori inmatriculat in strainatate, stationat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, de cel putin 6 luni, al carui proprietar sau detinator legal este necunoscut", potrivit proiectului de lege.Totodata, termenul de vehicul abandonat va fi definit, conform initiativei legislative, ca: "vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale de cel putin 6 luni, al carui proprietar sau detinator legal este cunoscut, insa exista indicii temeinice ca acesta nu corespunde circulatiei pe drumurile publice, conform rigorilor impuse de lege".In forma in vigoare a legii perioada in care un "vehicul fara stapan" sau unul abandon poate fi stationat pe domeniul public este de cel putin un an.De asemenea, proiectul introduce obligatia de a prezenta dovada achitarii taxelor auto, a amenzilor si dovada efectuarii Inspectiei Tehnice Periodice (ITP) de catre proprietar sau detinatorul legal in termen de cinci zile de la primirea somatiei."In cazul vehiculului abandonat, primarul, la propunerea agentilor constatatori prevazuti la art. 3, il someaza pe proprietarul sau detinatorul legal al acestuia, prin posta si/sau curierat rapid, prin scrisoare recomandata cu aviz de primire, ca in termen de 5 zile de la primire sa ridice vehiculul aflat in locul special amenajat in care a fost depozitat", se arata in proiectul de lege.Articolul 3 al legii in vigoare prevede ca: "Pentru vehiculele in privinta carora exista indicii temeinice ca ar fi fara stapan sau ca ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, agentii constatatori din aparatul propriu al consiliului local, imputerniciti de primar, precum si agentii apartinand organelor de politie vor intocmi procese-verbale de constatare".Propunerea legislativa mai introduce obligativitatea pentru autoritati de a inmana sau, in cazuri exceptionale, de a afisa la adresa de domiciliu a proprietarului somatia. Argumentul pentru aceasta modificare este ca scrisoarea recomandata nu ajunge mereu la proprietar, ori pentru ca acesta nu mai locuieste la adresa de domiciliu, ori din alte motive.Proiectul mai introduce si posibilitatea ca primaria care ridica masina, la 10 de zile dupa ce a fost comunicata somatia proprietarului, sa vanda autoturismul, nu doar sa il trimita la unitatea de colectare a deseurilor, cum prevede legea in prezent."Daca proprietarul sau detinatorul legal al vehiculului abandonat nu raspunde somatiei primite sau nu face dovada calitatii de proprietar, a platii taxelor si impozitelor la zi sau a altor taxe prevazute de lege, dupa expirarea unui termen de 10 zile de la data comunicarii somatiei adresate proprietarului sau detinatorului legal, vehiculul trece de drept in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale din raza careia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispozitie a primarului si urmeaza a fi valorificat prin vanzare in conditiile legii sau predat unei unitati de colectare si valorificare a deseurilor, in functie de starea vehiculului", mentioneaza articolul 10, alineatul 1, din initiativa legislativa.Proiectul de lege mai prevede amenzi intre 1.000 si 2.000 de lei pentru proprietarii masinilor care primesc somatie si care in maxim cinci zile nu ridica vehiculul de pe domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale.Initiatorii de la USR argumenteaza ca sunt multi proprietari de masini care le lasa pe domeniul public si ani de zile, iar unii dintre ei sustin ca daca au achitat taxele auto pot lasa in continuare autovehiculele parcate, cu toate ca acestea sunt intr-o stare avansata de degradare."Prima dificultate consta in faptul ca exista proprietari care nu utilizeaza vehiculele perioade indelungate (de ordinul anilor de zile). Acestia nu doresc sa rezolve problema si declara ca vehiculul nu este abandonat, nedorind sa renunte la el, desi, de cele mai multe ori, acesta este impracticabil circulatiei, ocupa spatiu in parcari sau pe strazi si creeaza astfel obstacole in fluenta traficului rutier si pietonal. De asemenea, sunt proprietari care sustin ca au taxele auto achitate si considera ca au dreptul sa tina vehiculul parcat pe domeniul public, chiar daca acesta se afla intr-o stare avansata de degradare", arata parlamentarii USR in expunerea de motive a proiectului de lege.Acestia mai arata ca propietarii autoturismelor inmatriculate in strainatate nu pot fi identificati usor. Drept urmare, autovehiculele acestora continua sa ramana pe domeniul public. Mai este si cazul in care proprietarul care locuieste la alta adresa decat cea de domiciliu si chiar daca primeste somatie sa faca ceva cu masina abandonata, documentele sunt returnate."In cazul vehiculelor cu numere straine, proprietarii nu sunt cunoscuti si nu pot fi identificati, fapt pentru care acestea raman in continuare pe domeniul public. Nu in ultimul rand, exista vehicule ai caror proprietari au adresa de domiciliu in alte localitati, li se comunica prin posta somatia sau dispozitia primarului, dar somatiile sunt returnate, fiind necesara afisarea sau inmanarea acestor documente, iar Politia sau Politia Locala din localitatea respectiva nu sunt obligate legale sa ofere sprijin in acest sens. Din cauza acestor lacune legislative, in foarte multe orase din Romania raman mii de vehicule abandonate care ocupa spatii de parcare ce ar putea fi folosite de alte vehicule ce participa activ la mobilitatea cetatenilor", conform expunerii de motive.Sursa citata indica faptul ca numai in Capitala sunt circa 3.000 de autoturisme abandonate identificate, insa neridicate de autoritati."Doar in Bucuresti se afla aproximativ 3 000 de masini abandonate identificate, dar inca neridicate de autoritati din varii motive. Si in Brasov, conform autoritatilor locale, exista aproximativ 300 de autovehicule abandonate inca neridicate, iar in Galati, doar anul acesta, printr-un acord facut intre Politia Locala si Primarie au inceput sa se ridice vehiculele abandonate pe domeniul public al statului", conchide sursa mentionata.Initiativa legislativa este semnata de sapte parlamentari USR, fiind depusa la Senat, in procedura de urgenta, iar decizionala este Camera Deputatilor.