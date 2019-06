Vedeti ca v-a cazut ceva pe jos! Povestea vanatorilor de chistoace si invitatia lor la curatenie

Cum reactioneaza oamenii

Replica e adresata soferilor-fumatori care arunca chistocul pe geam, iar vocea e fie a lui Marian Raduna, fie a lui Razvan Busulescu. Cei doi au lansat campania "Nu arunca chistoace" , prin care isi propun nu numai sa avem strazi mai curate, ci si sa devenim mai constienti de actiunile noastre.Chistocul este pe locul doi in topul celor mai poluante articole de unica folosinta. E nevoie de 12 ani ca un singur chistoc ajuns in natura sa se dezintegreze, timp in care polueaza pana la 1.000 de litri de apa.a stat de vorba cu Marian Raduna pentru a afla de la ce a pornit aceasta actiune, ce efecte a avut pana acum si incotro se indreapta."Intr-o seara vorbeam cu Razvan la telefon, el a fumat in trecut. Eram amandoi in masini, la semafor, si la un moment dat in timpul conversatiei, in acelasi timp, si eu si el am strigat la un alt sofer din trafic ca i-a cazut chistocul pe geam", a povestit, pentru Ziare.com, Marian Raduna.N-au privit intamplarea ca pe o coincidenta, ci ca pe o chemare la actiune. Unul dintre soferii atentionati a marturisit ca a facut gestul pentru ca nu avea scrumiera in masina, asa ca nu a trecut mult timp pana cei doi s-au mobilizat si au cumparat, din banii lor, 200 de scrumiere portabile.Apoi un prieten le-a facut logoul, un altul le-a daruit un domeniu de Internet care in curand va deveni site activ, au printat abtibilduri si, om cu om, au inceput sa-si comunice mesajul. O fac ori de cate ori se afla in trafic si serile, dupa munca, isi aleg una dintre marile intersectii si le amintesc celor care au uitat ca "strada nu e scrumiera".Reactiile celor atentionati difera, dar in mare parte incearca sa indrepte "vina" spre ceva extern lor."Oamenii se blocheaza si incep sa minta, le e rusine sa recunoasca", spune Raduna, care a remarcat insa ca, de cand campania lor a aparut si in cateva buletine de stiri la televizor, soferii ii recunosc si, chiar daca poate in mod normal ar fi facut acest gest, nu mai arunca chistocul pe geam.In plus, ei le si explica celor prinsi "in flagrant" consecintele pe care un singur chistoc pe are pentru mediu: "Oamenii se mira, spun ca nu stiau".Campania lor deja a luat amploare: in prima saptamana cei doi muschetari au devenit trei, lor alaturandu-se si Cristina Hurdubaia, cea pe care multi o cunosc pentru ca organizeaza "Copacul cu fapte bune" Totodata, mai multe companii se alatura campaniei. Prima a fost cea la care lucreaza Marian, XPO Supply Chain, care a lipit pe autovehiculele firmei abtibildul "nu arunca chistoace". Deja 90 de masini circula astfel colantate pe sosele si ideea se pare ca va fi imbratisata si de cei de la Fan Courier.Raduna spune ca astfel, atunci cand un sofer vrea sa arunce pe geam tigara, dar in acel moment se intampla ca in stanga lui sa circule o masina pe care scrie sa nu o faca, existe sanse mari ca mesajul sa aiba succes.Ei au fost contactati si de activisti din alte orase care vor sa preia modelul, dar si de cetateni care doreau si ei sa isi lipeasca pe masini mesajul. Asa ca au postat pe pagina de Facebook macheta logoului , astfel incat oricine sa o poata folosi.Insa, acolo unde campania vrea sa educe, legea deja sanctioneaza. Codul Rutier prevede o amenda de pana la 20 de puncte pentru soferii care arunca gunoaie din masini, iar in Bucuresti amenda pentru aruncarea resturilor de tigari pe domeniul public este intre 2.000 si 5.000 de lei.L-am intrebat pe Raduna daca a contactat si autoritatile pentru aceasta campanie si raspunsul a fost afirmativ, activistul aratand ca si-ar fi dorit si Politia alaturi de ei, ca sa aplice legea."Avem o lege si trebuie aplicata. Am vorbit cu Brigada Rutiera. Intai au zis ca 'da', apoi nu au mai dat niciun semn", ne-a spus Raduna, povestindu-ne ca pur si simplu nu i s-a mai raspuns la telefon.In schimb, s-a intamplat sa prinda in trafic un politist care a aruncat chistocul pe geam. Cand i s-a atras atentia, a spus ca nu are scrumiera, asa ca a primit una in dar.Pana cand autoritatile vor decide daca aplica sau nu legea, sunt invitati cetatenii sa se implice."Lumeee, lume, va invitam sa va alaturati primei actiuni colective din cadrul campaniei NU ARUNCA CHISTOACE, sambata asta (8 iunie) de la ora 10 la 14. Pasii sunt urmatorii:1. La ora 10:00, ne intalnim in fata la H&M (Magazinul Unirii).2. Facem echipele.3. Anuntam care sunt zonele pe care le vom curata.4. Adunam si numaram chistoacele.5. La ora 14:00, ne adunam intr-un loc stabilit dimineata si facem totalul de chistoace adunate.IMPORTANT! Va rugam sa aveti la voi saci menajeri si manusi (chirugicale, de preferat) . Va asteptam si va multumim!, Cristina, Razvan si Marian", e invitatia la curatenie lansata de cei trei Actiuni precum cea din aceasta sambata vor fi organizate si pe viitor.