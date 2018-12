Viceprimarul Capitalei: Doar opt persoane stiu cum sa acceseze un semafor. Colaboram cu Politia pentru a prinde faptasul

Ziare.

com

Mai exact, el a spus, intr-o interventie la Antena 3, ca doar opt oameni se pricep la asa ceva, dintre care patru sunt excluse din start, caci lucreaza in prezent la Compania Municipala Management Trafic Bucuresti.Cat despre ceilalti, municipalitatea a transmis toate informatiile pe care le detine catre politisti."Opt persoane erau capabile sa faca astfel de programari si sa intervina in cardurile logice de comanda si control ale unitatilor semaforice. Patru dintre aceste persoane sunt angajate ale Companiei Municipale pentru Managementul Traficului, asupra lor neexistand niciun fel de banuiala, pentru ca inainte de a face aceasta afirmatie am avut o serie de investigatii interne.Celelalte patru persoane au fost indicate organelor de politie din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu care de ieri suntem in permanenta legatura. Ultima discutie a avut loc intre primarul general cu domnul director al Politiei Municipiului Bucuresti, domnul Miron, pentru a updata ultimele date si rezultate stranse pana la acest moment", a spus Aurelian Badulescu, la postul de televiziune citat.Viceprimarul a adaugat ca cel care a introdus diagrame pentru culorile rosu si verde a lucrat in sistemul de programare al unitatilor semafoarelor.Prin urmare, este exclusa presupunerea ca semafoarele sa fi fost accesate de catre hackeri, caci o astfel de interventie se putea face doar mecanic. "Interventia nu a fost una electronica, cu o interventie mecanica de pe spatiul public, prin aceea ca acele casute ale semaforului au fost deschise. Sa se deschida acestea au anumit tip de cheie si un anumit tip de pozitie de extragere al capacului de protectie, deci nu e pur si simplu un capac care sa apere de ploaie si de vant", a declarat acesta.Aurelian Badulescu a subliniat ca in prezent nu mai exista niciun pericol."Nu mai exista niciun pericol. Nu a mai existat niciun pericol din data de 28 decembrie, ziua in care practic am identificat aceasta situatie", a spus viceprimarul Badulescu.De asemenea, Politia Capitalei a informat ca va desfasura mai multe activitati, in cursul zilei de duminica, pentru a depista faptasul, potrivit Mediafax.Reamintim ca Primaria Capitalei a anuntat, sambata seara, ca au avut loc accesari ilegale ale sistemului de semaforizare din Bucuresti , subliniind ca a fost deja depusa o plangere penala. Primaria mai arata ca au fost introduse alte diagrame ce stabilesc timpii pentru culorile rosu si verde ale semafoarelor."Reprezentantii Companiei Municipale Management Trafic Bucuresti S.A., in calitate de operatori ai sistemului de semaforizare din Capitala, au depus astazi o plangere penala dupa ce ieri si astazi (28 si 29 decembrie 2018) au avut loc accesari ilegale ale echipamentelor, cu potentiale consecinte deosebit de grave. Mai exact, s-a constatat ca au fost deschise dulapurile care contin automatele de dirijare dintr-o intersectie (desi acestea au sisteme de siguranta) si au fost introduse alte diagrame decat cele autorizate (care stabilesc timpii pentru culorile rosu si verde ale semafoarelor si trecerilor de pietoni) . Daca echipele de interventie ale Companiei Municipale Management Trafic Bucuresti S.A. nu interveneau cu promptitudine exista un risc ridicat de producere a unor accidente rutiere deosebit de grave (de exemplu, semafoarele puteau afisa culoarea verde din toate directiile) ", informeaza Primaria Capitalei, printr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, dupa prima accesare a dispozitivului trecerii de pietoni din fata Policlinicii Titan, din 28 decembrie, situatia a fost remediata rapid, iar sistemul a fost verificat din punct de vedere tehnic, fiind exclusa varianta unei erori."Astazi, 29 decembrie, a avut loc o noua accesare, in acelasi loc, iar semaforul trecerii de pietoni, in loc sa urmeze ciclul de culori rosu-verde, a ramas blocat pe culoarea galbena intermitent. Mentionam faptul ca, din punct de vedere tehnic, doar persoane specializate, care au cunostintele si echipamentele necesare pot sa acceseze automatele de dirijare si sa modifice diagramele. In zona Policlinicii Titan exista mai multe camere de supraveghere si in aceste momente se lucreaza la identificarea persoanelor care au intervenit la echipamente", mai subliniaza municipalitatea.