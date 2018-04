Victorie pentru Asociatia Salvati Bucurestiul: ICCJ a anulat autorizatia de demolare a casei in care a locuit monseniorul Ghika

Ziare.

Hotararea definitiva a fost data la finalul unui proces care a durat cinci ani."In 2013, primarul Sorin Oprescu a emis autorizatia de demolare a imobelor din str. Christian Tell nr. 16 si 18, cu avizul primarului Sectorului 1 Andrei Chiliman si al secretarului de stat de la Ministerul Culturii, Radu Boroianu, desi existau studii istorice importante care sustineau ca aceste cladiri au valoare de monument istoric.Imobilul a fost demolat rapid, in ciuda protestelor oamenilor de cultura si asociatilor preocupate de patrimoniul Capitalei", se arata intr-un comunicat remis vineride asociatie.Asociatia Salvati Bucurestiul a atacat imediat decizia de demolare la Curtea de Apel Bucuresti si a avut castig de cauza. In paralel, a obtinut si anularea avizului pentru construirea unui bloc de 5 etaje pe locul unde au fost demolate imobilele. Decizia Curtii de Apel a fost confirmata zilele trecute si de Inalta Curte de Casatie si Justitie."Este o victorie importanta atat pentru Asociatie, cat si pentru Bucuresti, deoarece am reusit sa impiedicam construirea unui bloc de cinci etaje intr-un loc in care nu are ce cauta, este vorba de zona protejata Amzei, al carei regulament prevede o zona rezidential traditional tipic - unicat la nivel international, cu un fond construit de valoare arhitecturala.Din pacate, imobilele cu valoare istorica si arhitecturala au fost demolate. Vom face in continuare apel la instanta, in civil, pentru a-i obliga pe cei care au demolat cladirile sa reconstruiasca ce au distrus si, de asemenea,, pe care-i consideram responsabili pentru aceasta situatie.Credem ca a sosit vremea ca responsabilii sa plateasca pentru distrugerea cu buna stiinta a cladirilor cu valoare istorica din Bucuresti", a declarat vicepresedintele Asociatiei Salvati Bucurestiul, Nicusor Dan.Casa de pe strada Cristian Tell nr 16-16A, denumita si vila dr. Patzelt, a fost construita dupa 1890, conform planurilor arhitectului Oscar Benis.Istoricul Andrei Pippidi scria ca in aceasta casa ar fi locuit Dimitrie Ghika (1867-1954), un personaj de prim rang in diplomatia romaneasca, impreuna cu fratii sai, monseniorul Vladimir Ghika si Alexandru Pictorul.A.G.