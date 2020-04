Video cu animatii 3D, proiectat simultan in mai multe orase din lume. In Bucuresti, va fi pe Casa Poporului

Ziare.

In Capitala, aceste lucrari vor fi proiectate pe fatada Palatului Parlamentului, vineri, la ora 22:00, si vor fi prezentate publicului, online, pe pagina de Facebook iMapp Bucharest ( https://www.facebook.com/iMappBucharest ) - printr-un live streaming ( www.facebook.com/iMappBucharest ).Astfel, 46 de artisti internationali din domeniul audiovizual au fost invitati sa creeze animatii 3D cu o durata de 10 secunde, pornind de la acelasi element - o inima, "intarind, prin forta creativa, mesajul campaniei de solidaritate" la nivel international.Proiectul de constientizare publica "One World. OneHeart" a fost realizat pro bono de artistii implicati si sustinut tehnic si logistic de parteneri, fara costuri din bugetul Primariei Capitalei sau al Creart."Sub deviza 'One World. One Heart', iMapp Bucharest - unul dintre cele mai importante concursuri de video mapping din lume (liantul unui circuit international al artelor vizuale), organizat de Primaria Capitalei, prin Creart - Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti, a lansat o initiativa artistica prin care se aduce un mesaj de solidaritate si speranta la nivel mondial, in contextul international actual al pandemiei de COVID - 19, care a generat distantarea sociala ca masura necesara de prevenire", se arata in comunicat.Tema "One World. OneHeart" este dublata de hashtag-urile #staybrave reprezentand "un omagiu adus eroilor din linia intai in lupta cu noul coronavirus".