Vijelie in Bucuresti: Schele prabusite, copaci rupti, strazi blocate si apa pana la genunchi in centru (Foto & Video)

Pana la ora 18:30 meteorologii au emis un cod galben de ploi, vijelie si grindina.In nici o ora, furtuna a facut ravagii. Cei de la ISU Bucuresti-Ilfov au anuntat ca au intervenit pentru degajarea a sase copaci cazuti pe carosabil, 4 masini au fost avariate, o schela s-a prabusit, o alta e in pericol sa cada si un panou publicitar s-a desprins si a cazut, potrivit unui comunicat remis Ziare.com.Schela care s-a prabusit era pe Stirbei Voda, circulatia fiind blocata pana la interventia pompierilor, potrivit corespondentului Ziare.com.O alta schela s-a desprins si e in pericol sa pice pe Bulevardul Regina Elisabeta.Ravagiile facute de furtuna se vad foarte puternic in Parcul Cismigiu, unde mai multi copaci au fost smulsi din pamant sau s-au rupt, transmite corespondentul Ziare.com.Totodata, numeroase strazi au fost inundate. In anumite zone de pe Calea Victoriei apa ajungea chiar si pana la genunchi.