Vulpe lovita de o masina pe un bulevard din Capitala

Soferul care a lovit masina nu a oprit, insa altii au incercat sa prinda animalul care s-a ascuns in tufisuri."Mie mi-a fost mila. Am zis sa ne intoarcem, sa vedem ce se intampla. Politia comunitara pe care am sunat-o si ne-a zis ca ne suna inapoi in trei minute nu a mai sunat. Mi se parea normal sa vina sa protejeze zona cumva.Protectia animalelor am avut un numar de fix, unde a sunat un fax, dupa care am primit un numar de mobil. Mi s-a zis ca vor veni in 20 de minute si sa asteptam", a declarat o femeie care a oprit cu sotul sau sa vada ce se intampla cu animalul, conform Pro Tv.Speriat, vulpea a fugit apoi intr-o curte plina cu fier vechi.Intr-un final, a fost tranchilizata de membrii unei asociatii pentru protectia animalelor."O vom transporta pentru o radiografie si sa vedem care sunt consecintele accidentului rutier. Daca va fi cazul, vom interveni chirurgical. Nu cred ca va mai putea fi redata in libertate", a declarat Florentina Istrate, medic veterinar.Reprezentantii Primariei Capitalei s-au aratat deranjati ca Politia Locala din sectorul 3 nu a anuntat ASPA Bucuresti despre incident, noteaza TVR 1."Am vazut un pic in imagini gestionarea acestui animal. Mi se pare ca n-au fost foarte bine respectate masurile de siguranta, atat pentru animal, cat si pentru om. A fost luata asa cu o esarfa improvizata. Scopul oricarui animal este sa fie returnat in natura", a declarat Tudor Ionescu, consilier general.Cel mai probabil, vulpea a ajuns pe bulevardul Nicolae Grigorescu venind din Delta Vacaresti.