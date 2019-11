Zeci de lilieci care erau intr-un apartament din Bucuresti au fost dusi in Parcul Natural Comana (Video)

Ziare.

com

"Am fost chemati sa preluam o colonie de lilieci Nyctalus noctula dintr-un apartament din zona Pipera din Capitala. Cei 52 de lilieci au fost transportati la Centrul de Salvare si Reabilitare a Animalelor Salbatice gestionat de Fundatia Visul Luanei, unde au fost evaluati de catre medicii veterinari in vederea eliberarii. Au fost colectate probe de paraziti si cheratina, apoi am dus colonia intr-un loc ferit de presiuni umane, in Parcul Natural Comana", conform unei postari pe Facebook a unei asociatii care se ocupa cu studiul si protectia liliecilor.Fiind lilieci arboricoli, animalele s-au adaptat foarte usor in arborele batran plin de scorburi din mijlocul parcului.Specialistii spun ca mutarea unei astfel de colonii nu este problematica, avand in vedere ca specia este foarte usor adaptabila si poate coloniza cu usurinta noi zone.Comportamentul lor este unul migrator, ceea ce inseamna ca se deplaseaza peste 2000 de km pe an pentru a naste un singur pui."Toti liliecii din Romania si Europa sunt protejati de lege. Nu incurajam relocarile, fiind invazive, insa sunt momente in care doar astfel de actiuni pot face diferenta intre supravietuirea coloniei sau disparitia acesteia", precizeaza ei.